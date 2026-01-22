Ramón Andrés, ensayista y musicólogo, inaugura el ciclo Lecturas de Invierno

El ensayista y musicólogo Ramón Andrés abrirá este jueves el ciclo Lecturas de Inviernocon la conferencia Música de la espera: Tiempo, sonido, pintura, en una nueva edición de este programa coordinado por el catedrático Francisco Jarauta. El ciclo se desarrollará durante los meses de enero y febrero y reunirá a especialistas nacionales e internacionales en artes plásticas con el objetivo de analizar la relación entre el arte y la historia cultural desde distintas perspectivas.

Ramón Andrés, considerado uno de los pensadores más relevantes del panorama intelectual español contemporáneo, es ensayista, poeta y musicólogo, y destaca por una trayectoria marcada por la reflexión sobre la música en diálogo con la filosofía, la literatura y la historia del pensamiento.

La programación

El programa continuará el próximo 29 de enero con la conferencia Autorretratos de Rembrandt, a cargo del propio Francisco Jarauta. El 5 de febrero será el turno de Paloma Alarcó, jefa de Conservación de Pintura Moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que ofrecerá la ponencia Picasso y Klee: el diálogo entre dos visionarios. Alarcó investiga actualmente a varios artistas norteamericanos desde una perspectiva medioambiental, conectando sus obras con una de las grandes preocupaciones contemporáneas: la relación del ser humano con el planeta.

El 19 de febrero intervendrá Jorge Fernández, historiador y crítico de arte cubano y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, con la conferencia Wifredo Lam, el viaje de los imaginarios culturales a la vanguardia.

El ciclo se clausurará el 26 de febrero con una sesión dedicada a la pintora surrealista Maruja Mallo, a cargo de Guillermo de Osma, galerista, escritor, investigador e historiador del arte, que ha formado parte de los patronatos de diversas fundaciones y museos internacionales y fue presidente de ArteMadrid.

Cultura artística con una mirada amplia

“El ciclo Lecturas de Invierno se orienta a aspectos varios de la cultura artística en su dimensión más amplia. Toda mirada sobre el arte remite a una historia cultural en la que el arte ha jugado un papel relevante”, afirma Francisco Jarauta. Según explica el filósofo, “desde Winckelmann a Goethe, desde Ruskin a Proust o los comparativistas contemporáneos, el arte se inscribe en un complejo sistema de relaciones simbólicas que cada cultura construye”.

Jarauta señala además que esta edición se adentra “en lugares ya clásicos de la historia moderna del arte, como la Escuela Holandesa del siglo XVII, con atención particular a Rembrandt y sus autorretratos”, así como en “la relación entre Klee y Picasso, que ha suscitado el interés de críticos e historiadores a lo largo del siglo XX”. Las conferencias finales estarán dedicadas a Wifredo Lam —cuya obra es objeto actualmente de una importante retrospectiva en el MoMA— y a Maruja Mallo, a quien el Museo Reina Sofía dedica también una gran muestra retrospectiva.

La cita será a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, en la Gran Vía de Murcia. Todas las sesiones, de entrada libre hasta completar aforo, podrán seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Cajamurcia.