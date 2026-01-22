Cierra la librería Tipos Infames, enclave cultural imprescindible de Malasaña

La librería Tipos Infames, uno de los enclaves culturales que todavía resistían en Malasaña, cierra sus puertas. El comunicado en el que lo cuentan sus responsables se publicaba en redes este miércoles por la noche, y la noticia se difundía enseguida con enorme pesar en los ambientes literarios madrileños y entre los miles de lectores que a lo largo de su trayectoria ha acumulado como clientes. La razón, la de siempre: la gentrificación, según se decía en el post publicado en Instagram.

"Sentimos tener que hacer este vídeo para comunicaros una mala noticia. Después de más de 15 años, Tipos Infames cierra. Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar", se lee en el texto que acompaña a un reel en el que Gonzalo Queipo y Alfonso Tordesillas, dos de sus fundadores que están todavía al mando del negocio, anuncian el destino que espera a la librería. "Os agradecemos todos estos años de fidelidad a los lectores, escritores y editoriales que habéis pasado por aquí. Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales con nuestros parroquianos”, añaden.

Tipos Infames es hoy por hoy una institución de Malasaña y una institución en la vida literaria de Madrid. Uno de los locales favoritos para las presentaciones de libros, sobre todo los de editoriales independientes, y un negocio que fue innovador y que tuvo una personalidad muy marcada desde su nacimiento, con su blanco inmaculado y la fórmula de ofrecer a sus clientes "libros y vinos", como todavía rezan los carteles de su escaparates. De hecho, fue una de las primeras librerías en la capital en la que, además de comprar libros y disfrutar de encuentros literarios, se podía tomar algo, una fórmula que después se ha repetido hasta la saciedad.

"Tres amigos, Alfonso, Curro y Gonzalo tuvimos el sueño de montar una librería, la conseguimos abrir, ubicarla en el mapa de librerías durante 15 años”, cuentan en el comunicado sus responsables, unos socios fundadores que enseguida se foguearon como libreros de primer rango. Tipos Infames se ha hecho célebre por las recomendaciones que estos ofrecen a sus clientes y por el cuidado criterio con el que llenan sus escaparates y mesas de novedades. El año anterior a la pandemia, la librería amplió su alcance ocupando otro local de la misma calle, San Joaquín, que dedicaron a la poesía, la novela gráfica y los libros infantiles, para centrar la principal en lo que es su fuerte, la narrativa, y en menor medida en el ensayo.

Interior de Tipos Infames. / ARCHIVO

Madrid pierde con este cierre mucho más que un negocio, porque Tipos Infames resistía como un punto de encuentro básico para los amantes de la literatura y de la cultura en general en un barrio que lleva años siendo la zona cero de la gentrificación más despiadada. Un parque temático para expatriados y turistas en el que abundan fórmulas poco originales y precios delirantes, en un llamativo contraste con la naturaleza de la que durante décadas fue la patria del underground en la capital. La noticia, como recientemente la del anunciado cierre del Café Central, se viene a sumar a la larga lista de negocios convertidos en enclaves imprescindibles de la ciudad que son devorados por la especulación

"Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años," se puede leer también en el comunicado, que anuncia que la librería seguirá abierta hasta mediados de febrero, cuando echará el cierre definitivo si algo no lo impide antes.