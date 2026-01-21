Tomatito, El Farru, Lucía Campillo y Ángeles Toledano encabezan la Cumbre Flamenca de Murcia

Murcia se prepara para vivir un febrero de flamenco en estado puro con la 33ª edición de la Cumbre Flamenca, que transformará la ciudad en un gran escenario abierto. Del 5 al 27 de febrero la ciudad volverá un año más convertirse en epicentro del arte jondo con un festival que combina figuras consagradas, nuevos lenguajes del flamenco y una programación abierta a todos los públicos.

La cita arrancará con la esperada actuación del guitarrista Tomatito el 6 de febrero, considerado uno de los mejores guitarristas flamencos de todos los tiempos, y quien recibirá el Premio Patriarca Flamenco 2026 en el Teatro Romea. Al día siguiente, también en el Romea, El Farru, hermano de Farruquito y una de las grandes figuras actuales del baile flamenco, pondrá punta y tacón al festival.

El guitarrista Tomatito recibirá el Premio Patriarca Flamenco 2026

El 13 de febrero, el escenario será el Teatro Circo Murcia, que recibirá sobre sus tablas la actuación de la bailaora Lucía Campillo, mientras que el 14 de febrero, en el Teatro Bernal de El Palmar, se podrá ver a Sonia Miranda con su espectáculo 9 Cantares, acompañada por Paquito Sánchez.

La oferta se completará con el concierto de la cantaora Ángeles Toledano el 20 de febrero en el Teatro Circo, titulado Sangre Sucia, y se cerrará en el mismo teatro con el espectáculo internacional Love Flamenco, que llegará el 21 de febrero tras su gira por Estados Unidos y México.

La cantaora jienense Ángeles Toledano. / L. O.

Tradición y modernidad

A lo largo del mes, la Cumbre desplegará un programa de actividades paralelas para acercar el arte flamenco "de una forma plural e intergeneracional", según sus organizadores. El 5 de febrero se inaugurará en el Hall del Teatro Circo la exposición fotográfica Flamencos en la Cumbre, de Juan Ballester.

Juan Ballester inaugurará exposición en el hall del Teatro Circo

Los días 10 y 11 de febrero el Centro Cultural Fundación Cajamurcia será escenario del espectáculo de cante, baile y guitarra Raíces del mañana y de la presentación del disco de guitarra flamenca Hacer que suceda, con la participación de cantaores, bailaores y músicos de primer nivel como Rocío de Amparo, Domingo el Parra, Fran Serrano, José Antonio Chacón, Jesús Gea, Alejandro Solano y José Antonio Aarnoutse.

Flamenco en la Universidad

La programación cultural se extenderá también a la Universidad de Murcia, donde el 18 de febrero la profesora Concha de la Peña ofrecerá la conferencia ¿De qué hablan cuando pintan flamenco?, seguida de un recital de guitarra de Cecilio J. Vázquez Sánchez.

Los amantes del cante y la copla podrán disfrutar el 19 de febrero en la Plaza de San Antolín del recital de Rosa María Luján, acompañada por Curro Piñana al cante y Ángel Valdegrama al piano, mientras que el 25 de febrero se presentará el libro Descubrir el flamenco de José Francisco Ortega Castejón en el Hemiciclo de Letras.

La programación musical se completará con el recital de Alicia Serna el 26 de febrero en el Museo Ramón Gaya, acompañada por Antonio Muñoz a la guitarra, y con el espectáculo Empaque de Chicharrón Circo Flamenco el 27 de febrero en la Plaza de la Torrecilla, un show en el que el malabarismo, el cante, el baile y el humor se dan la mano en una propuesta insólita y aplaudida en todo el circuito nacional.