José María Egea: "Con este documental sobre el Mar Menor hemos tratado de hacer una oda al entendimiento"

El documental El mar no cesa será estrenado en Cines Centrofama de Murcia, el próximo domingo 25 (17 horas), lunes 26 (17 horas) y martes 27 (19 horas). Se trata de un documental dirigido por José María Egea y Paco Portero, que analiza la grave crisis ambiental y social del Mar Menor, ofreciendo las perspectivas de expertos, científicos, agricultores y vecinos sobre las causas de la eutrofización y los episodios de mortandad de peces por anoxia, con un enfoque objetivo y a menudo contradictorio entre las partes implicadas.

A diferencia de otros documentales recientes sobre el Mar Menor, que han ofrecido visiones parciales y sin espacio para la réplica, El Mar no cesa se distingue por su independencia y rigor, según aseguran sus creadores. Autofinanciado y comprometido con la pluralidad de voces, el documental permite que científicos, vecinos y agricultores compartan sus perspectivas sin filtros, mostrando la complejidad real del conflicto y evitando narrativas simplistas o sesgadas.

El trabajo presenta diagnósticos y propuestas variadas para la recuperación de este ecosistema único, invitando a la reflexión sobre la colaboración social. José María Egea es investigador del CSIC especializado en agroecología y aporta el conocimiento científico profundo. Por su parte, Paco Portero, director de documentales, aporta la visión cinematográfica.

El trabajo incluye más de 40 entrevistas a figuras clave del conflicto, desde ecologistas hasta representantes de asociaciones agrarias, mostrando "todas las caras de un conflicto social complejo".

Fotograma del documental 'El mar no cesa' / L.O.

¿Cómo surge la idea de analizar todas las caras de este conflicto social?

Conozco desde hace muchos años a Paco Portero, que es la otra parte de este documental. Él es cámara profesional desde hace más de 20 años y actualmente trabaja en Equipo de investigación en La Sexta. Siempre hemos pensado en realizar algún cortometraje. Al final se nos ocurrió este trabajo, que bucea en la problemática socioambiental del Mar Menor, que también conozco bien a nivel profesional.

Durante 2023 estuvimos realizando la parte de grabación y en 2024 hicimos el trabajo de montaje de dos horas de duración. Todo ha sido independiente y autofinanciado. Siempre he visto que todo lo que se abordaba en cuanto a la problemática del Mar Menor era muy sesgado en función del sector que quisiera divulgar el asunto, y queríamos hacer algo que fuera objetivo, dándole voz a todos. Siempre he tenido en cuenta para este trabajo el documental de Julio Méndez La pelota vasca, que es muy dinámico, con réplica y contrarréplicas, abordando todos los puntos de vista. Esa ha sido la impronta básica que le hemos querido dar a este trabajo.

¿Cómo se encuentran el Mar Menor cuando van a grabar?

Cuando comenzamos la grabación no se veía la ‘sopa verde’, porque después de los episodios de anoxia, está la gente muy encima; se están monitorizando las constantes vitales del Mar Menor, por así decirlo, de manera muy persistente. Todos nos decían que realmente está en un equilibrio muy inestable; ante cualquier perturbación, como pueden ser olas de calor o las danas del final de verano y otoño, podrían repetirse esos episodios de mortandad masiva. La apariencia es buena, pero realmente los niveles de nitratos son altos; se trata de un equilibrio un poco inestable, donde podían volver a repetirse los episodios de otros años.

“Creo que estamos perdiendo el tiempo de ver de quién es la culpa”

Con la gente del territorio con la que hablamos y los especialistas que vivieron en primera persona aquellas mortandades, notábamos lo que les produjo asistir en primera persona a aquellos episodios y cómo los ha dejado marcados, más que a otros que lo vimos desde fuera. Hemos podido documentar cómo vivieron aquellos días y cuál fue su trabajo en algunos casos. Fue algo dramático y lo llevan grabado a fuego.

¿Quién participa en el documental?

Hemos querido abarcar todo el espectro, lo más completo posible, siempre con voces de expertos autorizados, o gente del territorio que han sufrido esta situación en primera persona y asociaciones de vecinos. Tenemos desde científicos de las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y UCAM, así como personas del sector agrario. También participan asociaciones como Agroingenieros por el Mar Menor, la Fundación Ingenio, que agrupa a varios miles de agricultores particulares y defienden sus derechos y su visión, así como grupos ecologistas como Anse y Greenpeace, personas del sector turístico.

Otra de las voces que participa en el documental es Pedro Simón, director de Esamur, que se les ha puesto el foco encima y que no suelen participar en este tipo de documentales. Al final colabora Pedro Serna, pintor de referencia, dando unos toques más artísticos al final del documental. Creo que hemos tenido la oportunidad de conocer todas las opiniones, desde diferentes puntos de vista.

Fotograma del documental 'El mar no cesa' / L.O.

Habéis presentado el documental en varios certámenes, ¿qué tal ha sido la acogida?

La verdad es que nos ha sorprendido bastante la acogida; a nivel internacional nos han seleccionado en varios festivales. Hemos conseguido el premio a la Mejor edición en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) en Ciudad de México. También hemos sido seleccionados en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET en Santa Catarina, Brasil, y en el Zuma International Film Festival de Abuya (Nigeria).

Aunque aparezca la confrontación hemos pretendido hacer una oda al entendimiento

Es un problema que se conoce a nivel regional y nacional. El Mar Menor es el ecosistema nacional que más presupuesto se ha llevado a estos niveles. Además, es el primer ecosistema europeo en tener la figura de Personalidad Jurídica, cuyo proceso ha desembocado en que Teresa Vicente, que también participa en el documental, se haya llevado el Premio Goldman, que es el Nobel de Medioambiente. Para nosotros, que fuera de nuestras fronteras se haya valorado no solo el contenido, sino también el desarrollo artístico, el montaje y la banda sonora, estamos muy contentos con el resultado.

Fotograma del documental 'El mar no cesa' / L.O.

¿A qué reflexiones han llegado tras este trabajo? ¿Dónde está el equilibrio para que todos convivan?

Aunque pueda parecer que es un documental donde existe mucha confrontación, lo que hemos pretendido es hacer una oda al entendimiento. Aunque suene atópico, es un problema tan complejo y con tantos factores influyendo y presiones, que si no hay un acuerdo de todos los estamentos sociales, no se puede llegar a una solución.

Creo que estamos perdiendo el tiempo de ver de quién es la culpa, porque al final la culpa es de todos. Algunos sectores pueden tener menos porcentaje de culpa, pero no por ello menos importante. Al final puede ser un efecto cóctel, como se llama en salud, si entendemos al Mar Menor como un organismo. Un efecto cóctel de presiones sumadas es lo que lo está matando. Hay que despolitizar el tema y llevarlo a un consenso social; esa sería la única solución.