Carmesí presenta 'Tiro al plato' en la sala REM dentro del ciclo Microsonidos

El ciclo Microsonidos acoge el 30 de enero en la Sala REM de Murcia la presentación del nuevo disco de Carmesí, Tiro al Plato, marcando el inicio de su nueva gira. La cita forma parte de una serie de conciertos que acercan al público murciano propuestas de música contemporánea e independiente, en esta ocasión con una artista murciana que asume una fuerte presencia creativa en su proyecto.

Tiro al Plato es el último trabajo de la artista molinense Carmesí, un disco en el que ha asumido por primera vez la preproducción, consolidando una identidad sonora más madura y personal. El álbum ha sido coproducido junto a Guille Mostaza, Bela Transa, Pepe Ludeña, Mario Vigara y Raúl de Lara, bajo la dirección creativa de la propia Carmesí, y refleja la evolución de su carrera y su propuesta musical.

El directo: un cuarteto sobre el escenario

El concierto estará producido por Raúl de Lara (Arde Bogotá, Alcalá Norte, Las Ginebras…) y se presentará en formato de cuarteto, con batería, bajo, teclado y guitarra. La puesta en escena combina los diferentes registros musicales que la artista ha explorado a lo largo de su trayectoria, mostrando una propuesta rítmica y guitarrera, en la que se percibe la evolución y la consolidación de su estilo sobre el escenario.

Propuesta personal y cercana

Carmen Molina, natural de Molina de Segura, es la compositora, músico y voz de Carmesí, un proyecto que camina entre sonidos actuales de indie pop y letras que buscan conectar con la emoción del oyente. En esta etapa, la artista invita a reflexionar sobre la intuición, la confianza en uno mismo y la fuerza de ser quien eres, en un disco que combina introspección y energía sobre el escenario.

Fecha: 30 de enero de 2026 Hora: 20:00 Lugar: Sala REM, Murcia Ciclo: Microsonidos

Con un Grado Superior de Música en la especialidad de Guitarra Clásica, Carmesí ha construido una carrera sólida que combina formación académica, experiencia en directo y exploración musical. Este concierto en Murcia refleja tanto la calidad de su trabajo en estudio como la energía y presencia que despliega en vivo, consolidando a Carmesí como una de las voces destacadas del indie pop español contemporáneo.