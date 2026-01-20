Los lectores jóvenes, claves en la Feria del Libro de Murcia

Las ferias del libro celebradas en España en 2025 convocaron a cerca de tres millones de lectoras y lectores y superaron los 15 millones de euros en facturación, según el balance presentado por la Red Estatal de Ferias del Libro, que agrupa a 39 eventos repartidos por todo el país. La Red destaca que, pese a un leve descenso respecto a 2024, estos encuentros siguen siendo un motor imprescindible de la cadena del libro.

Dentro de este balance general se sitúa la Feria del Libro de Murcia, cuya edición de 2025 ha servido, según su director, Jesús Boluda del Toro, para “consolidar y reforzar” el evento. Boluda afirma que la feria murciana “se mantiene como una de las más importantes a nivel nacional” y la define como “el evento literario más importante del otoño en el sureste español”.

El director de la feria explica que la edición de este año registró “miles de visitas diarias” y que, a pesar de verse obligados a cerrar un día por una alerta meteorológica, se superaron las expectativas iniciales.

Perfil de público

En cuanto al perfil del público, Boluda del Toro destaca que “el público joven es el más fiel” y que “prefiere el papel a las pantallas cuando disfrutan de la lectura”. “A pesar de lo que muchos piensan o creen, la gente joven lee, y mucho”, señala, aunque matiza que no siempre leen lo que se les marca desde los institutos o las universidades, sino “lo que a ellos les apetece”. “De esta forma, leer se convierte en un maravilloso acto de rebeldía”, añade.

Más de 128.00 personas participaron en los actos culturales programados entre autores y lectores

Con datos de 33 ferias, el balance señala que 128.100 personas participaron activamente en alguno de los 3.869 actos culturales programados. Aunque los datos no son uniformes, ya que no todas las ferias cuentan con los mismos recursos para medir todos los parámetros, la Red subraya que los casi 3.000 expositores participantes alcanzaron una facturación conjunta de 15,3 millones de euros.

Una red diversa de ferias

La Red Estatal de Ferias del Libro se conformó en 2024 como un espacio de colaboración para compartir buenas prácticas y mejorar la eficiencia en la gestión. La integran ferias organizadas por gremios de libreros, instituciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas, de distintos tamaños y celebradas mayoritariamente en espacios públicos.

En 2025, estos encuentros facilitaron el contacto directo entre 4.631 autores y autoras y sus lectores en ciudades como Murcia, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga o Santiago de Compostela, entre otras.