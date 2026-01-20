La Feria del Libro de Lorca volverá a la calle Corredera del 5 al 8 de marzo

La Feria del Libro de Lorca regresará a la calle Corredera del 5 al 8 de marzo de 2026, en una tercera edición que ya está en fase de preparación y que busca consolidar esta cita como parte estable de la programación cultural del municipio.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Lorca en colaboración con la Asociación de Creadores y Artistas Palin, y se plantea, un año más, como "un punto de encuentro entre profesionales del sector del libro y el público lector", señalan desde la Asosciacón, además de establecer un "elemento de dinamización cultural y comercial del entorno urbano en el que se celebra".

La feria contará con casetas expositoras y una programación complementaria que incluirá presentaciones de libros, firmas de autores y actividades de fomento de la lectura, con especial atención al público infantil y juvenil. La organización ha señalado que los detalles de esta programación se irán dando a conocer de forma progresiva en las próximas semanas.

Abierto el plazo de participación

Desde este lunes queda abierto el plazo para participar en la Feria del Libro. Podrán presentar su solicitud librerías, empresas editoriales y de distribución, asociaciones culturales o de escritores y servicios de autoedición vinculados al sector del libro. El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de febrero, incluido.

En paralelo, la organización trabaja en la presentación del cartel oficial de esta edición, una imagen que será encargada a un profesional creativo local, en línea con el compromiso de la feria con el apoyo a la creación cultural del municipio.

Desde el Ayuntamiento y la organización se invita a la ciudadanía a que participe de esta nueva edición de la feria, que durante cuatro días volverá a transformar la calle Corredera en un espacio dedicado al libro y a la lectura.