Proyecciones
Un ciclo de cine sin título… y sin pistas: la sorpresa manda en La Cárcel Vieja
El proyecto [SIN_TÍTULO] propone un recorrido por el cine contemporáneo con películas de China, Italia y Estados Unidos, revelando las cintas en cada sesión
Ir al cine sin saber qué película vas a ver. Sin título, sin sinopsis, sin tráiler y sin expectativas. Esa es la propuesta —y el pequeño juego— del ciclo [SIN_TÍTULO], una iniciativa que apuesta por el cine en versión original subtitulada, independiente del circuito comercial, pero también libre de las etiquetas habituales de este tipo de cine.
El planteamiento es sencillo y poco habitual: no se anuncian las películas. El público solo conoce la fecha, la hora y el lugar. El resto se descubre in situ, una vez sentado en la sala. La idea es activar una mirada libre, sin prejuicios ni referencias previas, y recuperar el placer del descubrimiento cinematográfico.
El ciclo propone así una mirada transversal y rigurosa a cinematografías, épocas y autores alejados de los circuitos hegemónicos, pero con una vuelta de tuerca: el espectador llega “a ciegas” y se deja sorprender. Una forma de rescatar voces poco visibles, explorar lenguajes fronterizos y romper con la lógica del consumo inmediato de imágenes.
Cine contemporáneo fuera del radar
Durante los próximos meses, [SIN_TÍTULO] traza un recorrido por algunas de las miradas más singulares del cine contemporáneo, con películas que exploran la experiencia humana desde lo íntimo y lo social. Narrativas abiertas, puestas en escena actuales y relatos que dialogan con el presente sin necesidad de grandes explicaciones previas.
En ese viaje caben obras del nuevo cine chino, del cine italiano del siglo XXI y del cine independiente norteamericano, entre otras propuestas que se irán revelando sesión a sesión, manteniendo intacto el factor sorpresa.
Cuatro citas a ciegas en La Cárcel Vieja
Las proyecciones se celebrarán en La Cárcel Vieja, siempre a las 20:00 horas, en cuatro fechas repartidas durante el primer semestre del año: 20 de enero, 14 de abril, 18 de mayo y 16 de junio. Cuatro oportunidades para quienes disfrutan del cine de autor sin mapas, sin pistas y sin spoilers.
Porque en este ciclo el título importa poco. Lo importante es sentarse, apagar el móvil… y mirar.
Programación
20 DE ENERO A LAS 20:00H
14 DE ABRIL A LAS 20:00H
18 DE MAYO A LAS 20:00H
16 DE JUNIO A LAS 20:00H
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos