Un ciclo de cine sin título… y sin pistas: la sorpresa manda en La Cárcel Vieja

Ir al cine sin saber qué película vas a ver. Sin título, sin sinopsis, sin tráiler y sin expectativas. Esa es la propuesta —y el pequeño juego— del ciclo [SIN_TÍTULO], una iniciativa que apuesta por el cine en versión original subtitulada, independiente del circuito comercial, pero también libre de las etiquetas habituales de este tipo de cine.

El planteamiento es sencillo y poco habitual: no se anuncian las películas. El público solo conoce la fecha, la hora y el lugar. El resto se descubre in situ, una vez sentado en la sala. La idea es activar una mirada libre, sin prejuicios ni referencias previas, y recuperar el placer del descubrimiento cinematográfico.

El ciclo propone así una mirada transversal y rigurosa a cinematografías, épocas y autores alejados de los circuitos hegemónicos, pero con una vuelta de tuerca: el espectador llega “a ciegas” y se deja sorprender. Una forma de rescatar voces poco visibles, explorar lenguajes fronterizos y romper con la lógica del consumo inmediato de imágenes.

Cine contemporáneo fuera del radar

Durante los próximos meses, [SIN_TÍTULO] traza un recorrido por algunas de las miradas más singulares del cine contemporáneo, con películas que exploran la experiencia humana desde lo íntimo y lo social. Narrativas abiertas, puestas en escena actuales y relatos que dialogan con el presente sin necesidad de grandes explicaciones previas.

En ese viaje caben obras del nuevo cine chino, del cine italiano del siglo XXI y del cine independiente norteamericano, entre otras propuestas que se irán revelando sesión a sesión, manteniendo intacto el factor sorpresa.

Cuatro citas a ciegas en La Cárcel Vieja

Las proyecciones se celebrarán en La Cárcel Vieja, siempre a las 20:00 horas, en cuatro fechas repartidas durante el primer semestre del año: 20 de enero, 14 de abril, 18 de mayo y 16 de junio. Cuatro oportunidades para quienes disfrutan del cine de autor sin mapas, sin pistas y sin spoilers.

Porque en este ciclo el título importa poco. Lo importante es sentarse, apagar el móvil… y mirar.