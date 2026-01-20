De Cannes a los Goya: esta es la programación de la FICCmoteca del Ramón Alonso Luzzy

El mejor cine de autor y de festivales regresa al salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con la nueva programación de la FICCmoteca, el ciclo organizado por el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) y el Ayuntamiento de la ciudad. Hasta el próximo 30 de abril, el público podrá disfrutar de once películas con entrada libre, hasta completar aforo, en proyecciones que se celebrarán principalmente los viernes a las 20:00 horas, con la excepción del 30 de enero, que tendrá lugar a las 19:30, y el 30 de abril, que se celebrará en jueves.

La programación incluye algunos de los títulos más destacados de la temporada cinematográfica. Entre ellos se encuentran Los Domingos, Sirat y Maspalomas, las tres películas con mayor número de nominaciones a los Premios Goya 2026, con 13, 11 y nueve candidaturas, respectivamente. Toda la información detallada puede consultarse en la web oficial del festival, www.ficc.es.

La FICCmoteca volverá a apostar por el cine internacional con títulos reconocidos en los principales certámenes. Es el caso de Un simple accidente, de Jafar Panahi, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025, o La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, galardonada con el Gran Premio del Jurado (León de Plata) en el Festival de Cine de Venecia, donde su proyección fue recibida con una ovación histórica.

Apertura del ciclo

La programación arrancará el 23 de enero con Baja paternidad, de Alissa Jung, un drama ambientado en la costa italiana que aborda el reencuentro entre un padre y una hija adolescente marcada por la ausencia. El 30 de enero, en un pase adelantado a las 19:30 horas, se proyectará Aún estoy aquí, de Walter Salles, una mirada a la dictadura militar brasileña de los años setenta desde la experiencia de una familia rota por la represión. La película se alzó con el Oscar a la Mejor Película Internacional en 2025.

Fotograma de la película 'Baja paternidad'. / L. O.

Miradas sociales y contemporáneas

El 6 de febrero llegará Mariposas negras, de David Baute, un relato coral sobre el impacto del cambio climático y las migraciones forzadas, protagonizado por tres mujeres de distintos puntos del planeta. Una semana después, el 13 de febrero, la FICCmoteca recupera un clásico contemporáneo con Deseando amar, de Wong Kar-wai, una historia de amor contenido ambientada en el Hong Kong de los años sesenta.

El cine español, protagonista

El ciclo dedicará un espacio destacado al cine español reciente. El 20 de febrero se proyectará Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, centrada en el conflicto familiar que provoca la decisión de una joven de ingresar en un convento de clausura. El 27 de febrero será el turno de Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, un retrato de la vejez, la identidad y la homosexualidad en la tercera edad.

El 13 de marzo, Sirat, de Oliver Laxe, la película con más nominaciones a los Goya 2026 y seleccionada para representar a España en los Oscar, trasladará al espectador a una rave en el sur de Marruecos en una historia de búsqueda y pérdida.

Una escena de la película 'Sirat' de Oliver Laxe. / L. O.

Conflictos, resistencia y memoria

El 6 de marzo llegará La voz de Hind, un relato construido a partir de una llamada real desde Gaza que reflexiona sobre la humanidad y la supervivencia en contextos de guerra. El 20 de marzo, Un simple accidente, de Panahi, transformará un suceso cotidiano en una cadena de consecuencias morales y políticas, consolidando la mirada crítica de uno de los cineastas más premiados del cine contemporáneo.

Recta final del ciclo

La programación continuará el 24 de abril con On Falling, de Laura Carreira, un retrato de la precariedad laboral y la soledad en el contexto de la economía digital, protagonizado por una trabajadora inmigrante en Escocia. El ciclo se cerrará el 30 de abril con La vida fuera, de Mario Martone, una historia ambientada en la Roma de los años ochenta que reconstruye un episodio decisivo en la vida de la escritora Goliarda Sapienza, marcado por la cárcel, la amistad y la escritura.

Con esta nueva edición de la FICCmoteca, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy vuelve a acercar al público una selección de títulos premiados y de actualidad con acceso gratuito.