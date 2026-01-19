Últimos días para participar en el nuevo certamen de moda ‘Meet Fashion Impulsa’ de la Región de Murcia

Los diseñadores y creadoras de moda de la Región de Murcia tienen dos semanas por delante para presentar su candidatura a la primera edición del certamen ‘Meet Fashion Impulsa’, una convocatoria dirigida a talento emergente y novel que cerrará su plazo de inscripción el próximo 31 de enero.

Dos categorías y sin límite de edad

La convocatoria está abierta a personas creadoras sin límite de edad y se articula en dos categorías. La de Diseñadores emergentes está pensada para marcas o proyectos que ya se encuentren en fase de consolidación, mientras que la de Diseñadores noveles se dirige a estudiantes, recién titulados o creadores que se encuentren en las primeras etapas de su carrera profesional.

Los premiados participarán en el certamen de moda oficial junto con siete propuestas destacadas

En la categoría de emergentes, el premio principal será la incorporación durante un año a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), lo que permitirá al proyecto ganador acceder a asesoramiento profesional especializado y a oportunidades de visibilidad y contacto con el ecosistema de referencia de la moda española.

Por su parte, la categoría de noveles contempla premios a la mejor colección, el mejor dossier de presentación y el mejor plan de comunicación, todos ellos dotados económicamente. Además, se seleccionarán hasta siete proyectos destacados, que participarán en el desfile oficial del certamen ‘Meet Fashion Talent’, junto al resto de propuestas premiadas.

El certamen forma parte de la plataforma ‘Meet Fashion Región de Murcia’ y está impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA). Su objetivo es apoyar el desarrollo profesional de diseñadores y marcas de moda de autor, ofreciendo herramientas de visibilidad, acompañamiento y proyección dentro del sector.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señala que la iniciativa nace con la intención de “hacer aflorar, apoyar e impulsar el talento regional en el diseño de moda” y de “hacer crecer el ecosistema creativo, respaldando tanto a los talentos emergentes como a los noveles”.

Inscripción y calendario

Las candidaturas deben presentarse exclusivamente por vía digital, enviando la documentación indicada en las bases al correo electrónico certamen@meetfashionregiondemurcia.com. La evaluación correrá a cargo de un jurado profesional, integrado por representantes de ACME, profesionales de reconocido prestigio del sector de la moda regional y miembros de la organización.

La selección de finalistas se dará a conocer el 9 de febrero y los proyectos elegidos se presentarán en la final del certamen, que tendrá lugar en el evento ‘Meet Fashion Talent’, previsto para el mes de abril en la ciudad de Murcia, donde se celebrarán los desfiles y la entrega de premios.

La información completa sobre las bases y el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial de Meet Fashion Región de Murcia.