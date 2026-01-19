INFALIVLES: cuando el error algorítmico de la inteligencia artificial se convierte en arte

La séptima edición de The Wrong Biennale, considerada por The New York Times como la respuesta digital del siglo XXI a la Bienal de Venecia, vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más intensos del arte contemporáneo: el papel de la inteligencia artificial en la creación artística. Lejos de resolverse, la discusión se despliega en múltiples direcciones, entre la fascinación, la sospecha y la redefinición misma de conceptos como autoría, intención o creatividad.

En este contexto se presenta INFALIVLES, la serie del artista murciano Tomy Ceballos, incluida en el Pabellón Península Kimera, comisariado por José Ramón Alcalá. El proyecto propone un vasto archivo de cuerpos inestables, mutantes y profundamente ambiguos, generados a partir de sistemas de inteligencia artificial entrenados para fallar, alucinar y desviarse del reconocimiento convencional.

Una de las obras de IA que se exponen en la galería The Wrong Biennale. / Tomasso Ceballos

Para Ceballos, el interés por el error no es nuevo. Viene de lejos, de sus inicios en la fotografía química y de una práctica artística marcada por lo imprevisible. "Siempre me ha interesado lo accidental, lo que me sacaba del camino académico para mostrarme algo desconocido", explica. En INFALIVLES, esa pulsión se traslada al terreno algorítmico, donde el proyecto nace como "un choque de inteligencias, entre un cerebro humano y un cerebro artificial".

Más que buscar imágenes pulidas o resultados eficientes, el artista provoca deliberadamente malentendidos en la máquina. "Intento conseguir marcas de nacimiento de la inteligencia artificial en el campo del arte, provocarle balbuceos y alucinaciones infantiles", señala. En ese gesto, elegir con qué datos alimentar al sistema se convierte en un acto claro de autoría o, como él mismo sugiere, de coautoría.

La IA heredera del pasado

Visualmente, INFALIVLES dialoga con tradiciones históricas como el manierismo o el barroco. No se trata de una cita superficial, sino de una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial aprende del pasado. "Las redes neuronales profundas se entrenan aprendiendo de todo el arte creado hasta la fecha. En cierto modo, la IA es como un artista clásico", apunta Ceballos. Su estrategia consiste en "confundir y envenenar al algoritmo", sabotearlo desde dentro para que devuelva "su confuso y sublime caos estadístico de la forma más poética y tradicional posible".

El resultado son figuras que parecen emerger de un espacio liminal, cuerpos en tensión que remiten tanto a la mística barroca como a una estética posdigital atravesada por el ‘glitch’. No hay aquí una promesa de claridad, sino una invitación al vértigo. Como sugiere el propio título de la serie, INFALIVLES "finge saber lo que dice", pero en lugar de ofrecer certezas, empuja al espectador al abismo de la ambigüedad.

Error, control y belleza

En un momento cultural dominado por la optimización y la eficiencia, Ceballos reivindica el error como territorio fértil. "Lo que era un fallo se ha convertido en mi fuente de fascinación, una nueva forma de belleza", afirma. Para él, el error funciona como "un espacio de resistencia, de apertura y de posibilidad", un lugar desde el que repensar cómo producimos significado.

Imagen generada por inteligencia artificial de Ceballos / Tomasso Ceballos

Trabajar con sistemas generativos implica, inevitablemente, negociar entre control y sorpresa. Sin embargo, el artista desconfía del equilibrio. "En tiempos dominados por el control, paradójicamente, el equilibrio es el enemigo", sostiene. Se define a sí mismo como un copiloto que marca el recorrido, mientras que la máquina —su "alocado Frankenstein DRIVER"— siempre acaba desviándose. "El enfoque no es bloquear la aleatoriedad, sino diseñarla y educarla para una degradación elegante", resume.

La controversia inevitable

La presencia de la inteligencia artificial en el arte sigue generando resistencias. Para muchos críticos, la IA no puede considerarse una herramienta artística legítima. Ceballos observa este rechazo con perspectiva histórica. "Como fotógrafo he visto cómo los pintores se inspiraban en fotos desde prácticamente el minuto uno de su invención, y aun así la fotografía tardó más de un siglo en entrar en los museos", recuerda. La pregunta, sugiere, no es si la IA es arte, sino si esta vez el sistema cultural ha aprendido algo del pasado.

El debate sobre la autoría es, quizá, el punto más delicado. El artista no ofrece respuestas cerradas, pero sí una certeza: la IA no es una moda pasajera. "Ha venido para quedarse y es algo más que una mera herramienta", afirma. En este momento, los artistas —dice— están experimentando con ella "por fin de forma individual e íntima", explorando una relación que todavía está lejos de estabilizarse.

Un ecosistema del siglo XXI

INFALIVLES se presenta en una bienal que existe principalmente en la red. The Wrong Biennale, activa del 1 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, es un evento efímero y mutable, que se actualiza constantemente y desaparece sin dejar rastro una vez concluido. Para Ceballos, su estructura y su lógica pertenecen plenamente al siglo XXI, tanto como las herramientas con las que trabaja.

Escultura humana expuesta en la galería digital / Tomasso Ceballos

En ese entorno, la inteligencia artificial no aparece como una amenaza externa, sino como un espejo incómodo. Un sistema que, al fallar, revela algo profundamente humano. O, como sugiere el propio artista, un lugar situado "en el extrarradio de la razón, donde la realidad todavía no ha sido iluminada".