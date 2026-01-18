Las novedades editoriales de la Región para comenzar el 2026

Las editoriales de la Región de Murcia proponen un año literario para alternar voces debutantes como la del sevillano Javier Romero y experimentadas como la de Pablo de Aguilar González, los clásicos de Alfaqueque, el nuevo poemario de Pablo Ballesteros, el éxito internacional del género ‘romantasy’ que traduce Cantos de Sirena y los inconfundibles ensayos, crónicas, memorias y diarios de Newcastle Ediciones. Uno de los grupos editoriales independientes con más músculo de la Región es ‘Quiero ese libro’, formado por hasta cinco sellos: Dokusou, Raspabook, Libro Azul y Eruditae y Cantos de Sirena.

Para iniciar la lista de lecturas de este 2026, propone dos opciones: autor nobel y escritor veterano. Bajo la colección Raspabook ya se puede conseguir Cebo, un ‘thriller’ de estética gótica ambientado en el sur de Estados Unidos bajo las leyes racistas conocidas como Jim Cow.

Es el debut novelístico del joven sevillano Javier Romero, que en octubre de 2024 se hizo con el premio del original concurso LuchaLibro de improvisación literaria. Si se prefiere empezar con una distopía, el escritor Pablo Aguilar González —afincado en Molina de Segura— imagina una Democracia Especialista donde la libertad intelectual se ejerce de forma clandestina. No mires al incisol vaticina un futuro marcado por el control del conocimiento, la especialización extrema y la lectura como un acto de resistencia.

Además, esta primavera el grupo internacionalizará su catálogo. La traducción de Witch of the Wolves (St. Martin’s Press) —Bruja de los lobos—, de la autora Kaylee Archer, es su apuesta para entrar en el género ‘romantasy’, que se ha convertido en un fenómeno no solo en las librerías, sino también en redes sociales.

Los inconfundibles ‘Newcastle’

El pasado 19 de septiembre falleció el prolífico escritor, traductor, ensayista y poeta sevillano Antonio Rivero Taravillo. Y no hay mejor homenaje que Newcastle ediciones, la editorial especializada en no-ficción, recopile sus numerosos inéditos o dispersos textos que publica la editorial bajo el título Paisajes escritos.

Se publicará este primer trimestre del año, antes de mayo, junto a El conejo no estaba en la chistera. Sobre la creación artística, escrito por el catedrático Vicente Martín Martínez (Melilla, 1998), en la colección de ensayo de Newcastle. El último en llegar será País del noroeste, un libro de viajes que en su autor, Antonio Moreno, se convierte en un diario íntimo de sus estancias en las pequeñas pedanías de Moratalla.

Tres géneros en un solo sello

Si la poesía regional cerró por todo lo alto el 2025 con el premio Adonáis en Carmen María López, La Fea Burguesía anima a retomarla con lo nuevo de Pablo Ballesteros, Desde una revolución muerta. Después del reconocimiento por No funciona nada, un homenaje a Robe Iniesta (Ediciones En Huida) en 2024, Ballesteros levanta sus nuevos versos al modo de «pilares de una revolución que, como todas, está destinada a no ser». En febrero, compartirá colección con Acrobacia del abandono, de Francisco Álvarez Koki, que ha publicado tanto en castellano como en gallego.

En Un mundo redondo, de Jesús Gutiérrez Brito, el autor reclama la atención del lector con este lóbrego avance: «De esta estirpe tan rezagada y famélica procede toda una raza de nombres cuya anhelada eternidad estará garantizada por los siglos de los siglos, y por la creciente inmundicia que rebosa y nunca se verá agotada», escribe. Llegará a finales de enero y, un mes más tarde, compartirá espacio en la colección narrativa con A pie de página, de Carmen Martínez Marín y Geometría de la oscuridad de Ana Fructuoso Ros.

Otro de los títulos que están al caer este mes es el ensayo La Transición: Era de la concordia, del referente del periodismo murciano, Adolfo Fernández. En febrero, aparecerá Espléndido naufragio del arquitecto, filósofo y escritor, ganador del Premio Nacional de Edificación en 2019, Antonio Garrido Hernández.

El calificativo de «pequeña e independiente» no frena a Alfaqueque para engordar su Colección Biblioteca Clásica Irremediable. En febrero publica Una habitación propia, de Virginia Woolf, el ensayo fundacional del feminismo moderno que permite redescubrir la lucidez y confirmar la vigencia del mensaje de la autora inglesa más universal. Y en abril, El proceso, la novela inacabada de Franz Kafka, donde el lector encontrará todas las obsesiones literarias del genio de Praga: ansiedad existencial y la opresión política. No obstante, Alfaqueque celebra el nuevo año reafirmando uno de sus éxitos editoriales. A finales de enero edita por quinta vez su ya clásico infantil y juvenil La mochila verde, de José Espinosa Martínez.

El policíaco de Cartagena

Desde Cartagena, Malbec añade un título más que sumerge al lector en la ciudad portuaria y en los secretos de sus costas con la reciente publicación de la policíaca La fuerza de la posidonia. Francisco Javier Escudero, su autor, ganó el primer premio en el II Certamen Literario de La Manga del Mar Menor en 2023.

En La Rosa de Papel, repetirán los autores confiables de la editorial entre marzo y abril. La primera, Amanece en negro, de Alfonsa García Armenteros, la tercera novela de esta maestra especialista en educación especial y licenciada en psicopedagogía. Un mes después, el escritor Juan Gil Palao rescata y reescribe una ficción rural y reflexiva sobre la relación del hombre y su entrono, que concibió con dieciocho años: La sierra del Cuervo.

«Los libros son los que compiten, no los editores»

«Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros», escribió una vez Jorge Luis Borges. Lo mismo se desprende de Fernando Fernández Villa, Javier Castro Flóres y Javier Salinas. Los tres, editores de la Región de Murcia. Tanto es así que todos aspiran a exportar ese mundo imaginario más allá de lo local.

Para lograrlo, hay varias estrategias. Fernández Villa opta por la fuerza de la unión de pequeñas editoriales como la suya, Alfaqueque, Gollarín y La Fea Burguesía. Esta la comparte con Paco Marín y Paco López Mengual. Marín es desde 2020 el presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia y ha colocado la caseta de editoriales murcianas en la Feria del Libro de Madrid ya dos años. «Queremos salir fuera. En 2025 salimos a Almería, pero en 2026 queremos ampliar a las ferias de Cuenca y Albacete», cuenta Fernández Villa. La buena sintonía se evidencia, en opinión del editor de Alfaqueque, en que «los libros son los que compiten, no las editoriales».

La especialización ha sido otra de las tendencias para lograr ese éxito. Alfaqueque cuenta con un sello infantil y juvenil y la colección Biblioteca Clásica e Irremediable. Javier Castro Flórez lo ha llevado al pie de la letra en Newcastle Ediciones, que solo publica no-ficción en tres catálogos diferentes: narrativa, ensayo y recopilatorios de autores por reivindicar. «Yo quería ser una editorial de referencia en España, y el único modo era con una identidad muy clara y específica», subraya. No busca expresamente a murcianos. No publica a uno desde 2022 y afirma que sus libros —siete editados en 2025— se exponen más en La Coruña que en Murcia «porque hay un librero allí que los valora».

Esas librerías locales son la esperanza para pequeñas e independientes como la cartagenera Malbec Editores, de Javier Salinas. Después de una década y una media de 15 publicaciones al año, admite que las grandes librerías le dificulta la venta. Su catálogo tiende a autores y temáticas locales que es una hoja de papel de doble filo: «El ‘thriller’ y el género policíaco ambientado en Cartagena gustan mucho, pero no se vende poco. Lo que sí funcionan son los temas histórico. Yo recuperé esa tendencia y ahora han surgido otras editoriales que están haciéndolo y les va bien», concluye.