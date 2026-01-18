El Gabarrón alterna pintura y tecnología en dos exposiciones

Las exposiciones del artista murcia Arturo Yelo y la internacional Olena Mynenko comparten espacio en el Museo Cristóbal Gabarrón con sus exposiciones Sonitus lucis, propuesta interactiva de arte sonoro, y Los Rosotros de Mil Héroes, donde la ucraniana aborda los conflictos del mundo actual. Las inauguraciones de las propuestas de ambos artistas coincidieron en el mediodía de ayer. Aunque muy diferentes en lenguaje y formato, pero unidas por una mirada crítica sobre nuestro tiempo, la implicación activa del espectador y el compromiso del museo con la creación contemporánea, desde lo internacional hasta lo regional.

Los Rostros de Mil Héroes se podrá visitar hasta el 6 de marzo. Propone a través de la pintura un viaje a través de la mitología contemporánea para reflexionar sobre los miedos, los conflictos y las tensiones que atraviesan nuestro presente. Cuestiona la idea clásica de heroísmo, abordando la ignorancia, el rechazo y las fracturas sociales de nuestro tiempo.

La exposición, comisariada por Juan García Sandoval, adquiere una dimensión especialmente significativa en el contexto actual. Mynenko, artista ucraniana con una sólida trayectoria internacional, desarrolla esta investigación visual en un momento marcado por el conflicto en Ucrania, aportando una mirada profundamente comprometida con la realidad social y política europea.

La instalación Sonitus lucis concluirá antes, el 1 de marzo. Se trata de una propuesta sonora interactiva concebida específicamente para el Espacio La Bodega. La obra explora la relación entre luz, sonido y tecnología, invitando al espectador a convertirse en agente activo de la experiencia artística. En una sala oscurecida, los visitantes utilizan la linterna de sus teléfonos móviles para activar sensores fotosensibles que modifican en tiempo real el sonido de sintetizadores electrónicos DIY. La intensidad y el movimiento de la luz generan composiciones sonoras únicas e irrepetibles, creando un paisaje auditivo en constante transformación.

Arturo Yelo es natural de Abarán y, en esta experiencia, desarrolla una práctica centrada en el arte sonoro, la investigación tecnológica y la co-creación. Músico de formación y miembro de colectivos de arte sonoro y música experimental, su trabajo pone en valor los procesos DIY, la escucha activa y la experimentación como herramientas de acceso al sonido desde una dimensión mucho más creativa y compartida.