Un semestre de letras, ciencia y filosofía en la Biblioteca Regional

El primer semestre de 2026 traerá a la Biblioteca Regional de Murcia una programación que combina narrativa, divulgación científica, filosofía y arte, con autores de referencia y nuevas voces del panorama español e hispanoamericano como Lucía Solla, Mónica Ojeda o Paco Cerdá.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte ha presentado la campaña de actividades culturales, destacando que la propuesta “combina calidad y diversidad, con autores de gran prestigio para atender a las inquietudes en ámbitos diversos como el arte, la ciencia o la filosofía”, según explicó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

Ciclo literario: ‘El canon de la BRMU’

El ciclo El canon de la BRMU, dedicado a la narrativa contemporánea, reunirá algunas de las voces más destacadas de la literatura actual. Entre las citas confirmadas se encuentran Julio Llamazares (12 de febrero), con su obra autobiográfica El viaje de mi padre, que lo mantiene entre los autores más vendidos, y Paco Cerdà (24 de febrero), último Premio Nacional de Narrativa.

La autora Lucía Solla presentará el 4 de marzo Comerás flores, uno de los éxitos editoriales recientes, mientras que el escritor y editor Andrés Trapiello visitará la biblioteca el 13 de marzo y Mónica Ojeda, reconocida autora hispanoamericana, cerrará el ciclo el 22 de abril.

Ciencia en la Biblioteca: ‘Influcienciers’

El ciclo Influcienciers acercará la divulgación científica a través de conferencias y redes sociales, en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Participarán la doctora en Biomedicina y Bioquímica Teresa Arnandis (5 de febrero), el cardiólogo del Hospital Santa Lucía de Cartagena José Abellán (5 de marzo), y el radiólogo del Hospital Morales Meseguer y profesor de la UCAM José Manuel Felices (28 de abril).

El ciclo PsicoLab, orientado a la salud mental y al crecimiento personal, recibirá a Alba Cardalda el 11 de marzo y a Silvia Congost el 20 de febrero, que presentará su nuevo libro.

Filosofía y pensamiento crítico: Bibliosofía

El ciclo Bibliosofía, desarrollado en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, se centrará en el pensamiento, la filosofía y el ensayo, con la participación del catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia Paco Calvo (26 de febrero), autor del libro Planta Sapiens; José Carlos Ruiz (16 de abril), profesor de la Universidad de Córdoba y uno de los filósofos más mediáticos de España; y Susana Monsó (4 de mayo), especialista en la conciencia de los animales.

Arte e historia: Artistissimos

Finalmente, el ciclo Artistissimos, dedicado a la divulgación del arte y la historia, contará con la ponencia de Clara González Freyre de Andrade (25 de febrero), autora de Un Van Gogh en el salón, y con la presentación del nuevo libro de María José Rubio, La marquesa y Bonaparte, el 17 de marzo.

Toda la programación completa puede consultarse en la web de la Biblioteca Regional de Murcia, donde se encuentran horarios y detalles de cada actividad.