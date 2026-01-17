Cartagena se convierte en un viaje visual: nace FotoFest 2026

La ciudad trimilenaria incorporará en 2026 una nueva cita a su calendario cultural con la celebración de FotoFest Cartagena, una bienal dedicada a la fotografía documental, que se desarrollará entre los meses de enero y abril. Con esta iniciativa se pretende convertir distintos espacios expositivos de la ciudad en sedes con un total de 14 muestras fotográficas que abordan la imagen desde enfoques estéticos, sociales y conceptuales diversos.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con la dirección artística del fotógrafo cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos. Según la información facilitada por la organización, las exposiciones se distribuirán en nueve sedes, entre espacios municipales y entidades colaboradoras, como el Palacio Consistorial, la sala Dora Catarineu, la Domus del Pórtico, el Museo del Teatro Romano o la Casa Pedreño de la Fundación Cajamurcia.

La imagen en la comunicación

Durante la presentación de la bienal, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, señaló que el proyecto “nace en un contexto marcado por la centralidad de la imagen en la comunicación contemporánea”. Así, explicó que FotoFest Cartagena “propone un diálogo entre fotógrafos jóvenes y autores consolidados, con el objetivo de ofrecer un relato plural desde distintos lenguajes visuales y generaciones”.

La muestra urbana articulará un recorrido cultural por toda Cartagena

Arroyo destacó también la dimensión urbana del festival y su vocación de proyecto colectivo, subrayando la implicación de instituciones como la Comunidad Autónoma, la Fundación Cajamurcia o la Fundación Teatro Romano, además de los espacios municipales. Según indicó, esta red de sedes permitirá que la fotografía “ocupe la ciudad” durante varios meses y articule un recorrido cultural por Cartagena.

Por su parte, el director artístico del festival, Juan Manuel Díaz Burgos, definió la bienal como “un proyecto personal y profesional vinculado a la ciudad". En declaraciones durante el acto de presentación, explicó que FotoFest Cartagena combina exposiciones individuales con “una muestra urbana en la que estarán representados municipios de la Región de Murcia, a través de autores locales”.

Homenaje a Josep Maria Ribas i Prous

La primera edición de la bienal incluirá un homenaje a Josep Maria Ribas i Prous, una de las figuras destacadas de la fotografía española. La exposición Toda una vida, que se instalará en el Palacio Consistorial, recorrerá diferentes etapas y temáticas de su trayectoria, desde el paisaje y el reportaje humano hasta trabajos conceptuales y de desnudo.

En ese mismo espacio, se presentarán otras dos propuestas. Fátima Ruiz mostrará Tenebrae, una serie de autorretratos centrados en la introspección y el uso del cuerpo como herramienta expresiva; mientras que Carmenchu Alemán exhibirá Hispania Sacra, un trabajo que explora la iconografía de lo sagrado en la Península Ibérica a partir de rituales, símbolos y creencias populares.

Las Aguedas. Salto del Piorno, 2022 / Carmenchu Alemán

Documental y sociedad

El programa incluye varios proyectos de carácter social y documental. En el Museo del Teatro Romano, Nuria López Torres presenta Hijas de ningún Dios, un trabajo centrado en la violencia contra las mujeres en México, abordando cuestiones como feminicidios, desapariciones y explotación sexual.

Una de las fotos de 'Hijas de ningún Dios', de Nuria López Torres, instalada en el Museo del Teatro Romano. / Nuria López Torres

En la sala Dora Catarineu, Quintina Valero exhibirá Vida después de Chernóbil, fruto de varios viajes a Ucrania para documentar las consecuencias humanas del accidente nuclear y la vida cotidiana en zonas afectadas por la radiación.

En la muestra de calle Caleidoscopio participarán 66 autores de la Región

La Casa Pedreño de la Fundación Cajamurcia acogerá Menonitas, de Miguel Bergasa, un proyecto documental desarrollado a lo largo de más de tres décadas sobre una de las comunidades religiosas más conservadoras, marcado por la tensión entre tradición y cambio.

Una fotografía de 'Menonitas' de Miguel Bergasa, en la Casa Pedreño de la Fundación Cajamurcia. / Miguel Bergasa

Desde un enfoque más poético, Julio López Saguar presenta Conversaciones en silencio en la Domus del Pórtico, una serie centrada en espacios y paisajes abandonados. En el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, Sasha Asensio exhibirá 08001, un retrato del barrio barcelonés del Raval como espacio de convivencia multicultural. Por último, el Muram acogerá Garum, de Antonio González Caro, un trabajo sobre la pesca de almadraba y las comunidades históricamente vinculadas al mar.

'De Gallipoli a Estambul'. / Julio Lopez Saguar

Fotografía en el espacio público

El festival se extenderá también al espacio urbano con la exposición Caleidoscopio, una muestra colectiva al aire libre que reunirá obras de 66 autores y autoras de la Región de Murcia, distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

Además, FotoFest Cartagena contará con una programación OFF, que ampliará la presencia de la fotografía contemporánea en galerías y espacios culturales. Entre otras propuestas, Enrique Selma expondrá Vértigo en la galería Bisel; Puro Teatro se podrá ver en La Naval, con obras de Erwin Olaf, Cristina García Rodero o Malick Sidibé; José Carlos Ñiguez mostrará su trabajo en la Universidad Politécnica de Cartagena y Alicia Cadenas presentará Atlas de la nostalgia en Studio2020. Esta sección se completa con una charla del fotógrafo Joan Fontcuberta.