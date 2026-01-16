HAMMERFALL
Los vikingos del metal llegan a la Región de Murcia
La banda sueca presenta ‘Avenge The Fallen’, un trabajo contundente y melódico que vuelve a reafirmar su estatus en el power/heavy metal
La legendaria banda sueca Hammerfall está de gira este mes de enero para presentar en directo su último y potente álbum, Avenge The Fallen, que continúa elevando el power/heavy metal más clásico a altas cotas; y reafirma su legado con riffs demoledores, melodías épicas y letras que invitan a la reflexión.
Los de Gotemburgo son conocidos por su temática inspirada en los caballeros templarios y la mitología nórdica, y han recibido influencias de Accept, Judas Priest, Helloween, Mercyful Fate o los estadounidenses Manowar.
«El heavy metal no se puede fingir», afirma su fundador Oscar Dronjak. Canciones como Hail to the King o The End Justifies se han convertido en nuevas favoritas entre los fans, mientras que la balada Hope Springs Eternal muestra la química intacta entre Oscar y Joacim Cans.
Grabado en Suecia y mezclado por Fredrik Nordström en Studio Fredman, el álbum cuenta además con colaboraciones vocales de John Bush (Armored Saint) y Marc Lopes (Metal Church), entre otros.
Todo ello reforzado por una producción cuidada y una actitud inquebrantable: más de treinta años después de su fundación, nunca han dejado de evolucionar sin renunciar a sus raíces.
La gira española de Hammerfall contará con unos invitados de lujo: los británicos Tailgunner serán los encargados de abrir todas las fechas.
Tailgunner
Formados en 2022, Tailgunner han sido descritos como «la banda en directo más emocionante del país» y su debut, Guns For Hire, fue elegido por Fistful of Metal como el mejor álbum de 2023. Con el respaldo de K.K. Downing (Judas Priest) y tras girar junto a Saxon, U.D.O. y Armored Saint, llegan dispuestos a conquistar nuevos seguidores. Sus influencias se sustentan en la NWOBHM, apadrinados por K.K.
Downing, productor de su segundo álbum, Midnight Blitz (Napalm Records), que verá la luz el próximo 6 de febrero. El power/heavy metal europeo sigue en buen estado de forma.
