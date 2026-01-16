Estos son los conciertos de este fin de semana en la Región de Murcia

Desde el rock de Lady Tatto hasta la música folk y danza irlandesa de Iris Treble: el fin de semana llega con una lista de conciertos para todos los gustos. Las salas de la ciudad de Murcia albergarán la mayoría de estos eventos, mientras que en el resto de la Región, serán Cieza y Algezares los epicentros de la música.

Lady Tatto

Lady Tatto / L.O.

La banda murciana de rock Lady Tattoo, formada en 2017, tras publicar sus dos primeros discos, Cruce de caminos (2018) y Elegancia y desprecio (2022), ha encontrado en Enemigos Íntimos a los perfectos compañeros de viaje para su nueva aventura. Toni Gomariz (voz y guitarra), Juan ‘Malone’ (guitarra solista) y Antonio ‘Enfer’ (batería) completan la formación actual -con la reciente incorporación de Jesús Rosa ‘Punky’ al bajo-, y lanzaron en septiembre el single Adictos al desastre -en el que colaboraron Enemigos Íntimos-, primer adelanto de un EP homónimo que incluye también Matar a Cupido, donde colaboran BeLoNa, banda indie alicantina.

Adictos al desastre, fruto de una mezcla de influencias (blues, rock americano, hard rock clásico), habla de la tendencia que tiene la vida a llevarnos al límite, «a poner a prueba nuestra paciencia y eso que está tan de moda ahora, nuestra resiliencia. Y no hay mejor resiliencia que el humor y la diversión». Si por algo se caracteriza Lady Tattoo, es por sus potentes y excitantes directos.

¿Cuándo? Sábado 17, 22.00 horas

¿Dónde? La yesería, Murcia

¿Precio? 8 euros

Alberttinny

El extremeño Alberttinny -Alberto Pérez (Calamonte, 1985)-, que fuera guitarrista de Izal, continúa con la gira de su proyecto en solitario presentando Kintsukuroi. En este nuevo capítulo de su carrera, explora su faceta de compositor con las canciones introspectivas de Kintsukuroi, donde se muestra sin reservas. Acompañado por Santos&Fluren en la producción, el disco fusiona sonidos ricos en matices, combinando la guitarra y el folk con elementos de electrónica, efectos de voz y sintetizadores. La canción que abre el álbum y que le da título hace referencia a la antigua técnica cerámica japonesa que consiste en reparar las fracturas de los objetos con barniz de oro.

LATAM es el nuevo single de Alberttinny junto a Depedro: dos voces muy especiales de la escena nacional unidas celebrando los lazos entre culturas y la emoción de los viajes que transforman. Precisamente, Alberttinny se ha inspirado en experiencias durante sus giras por Latinoamérica con la banda, y en la enorme influencia musical que existe entre América Latina y España, tendiendo un emotivo puente entre ambos territorios en forma de canción.

En esta nueva serie de fechas, Alberttinny irá acompañado por una banda excepcional: Alejandro Jordá (con quien ya compartió escenario en Izal) a la batería y percusiones, David T. Ginzo (Tuya) en guitarras y teclados, y Txarlie Solano (Mäbu) al bajo. Oportunidad para disfrutar de un concierto impecable.

¿Cuándo? Sábado 17, 22.00 horas

¿Dónde? Musik, Murcia

¿Precio? Desde 15 euros

Roots

Roots / L.O.

Los sevillanos ROOTS presentan The Nu Metal Resurrection, el homenaje definitivo a la era que lo cambió todo. Un viaje directo a los 90, cuando el nu metal se convirtió en grito de guerra: guitarras afiladas, rabia, actitud y canciones que siguen golpeando igual de fuerte. Sonarán himnos de Korn, Limp Bizkit, Slipknot, System of a Down, Linkin Park, Deftones, Rage Against the Machine, The Prodigy... Un espectáculo que revive, sin concesiones, el momento más salvaje y explosivo del metal. Serán dos horas de energía pura, siete músicos en escena y 32 himnos que marcaron a toda una generación. Una cita para partirse el cuello cantando y bailando.

¿Cuándo? Viernes 16, 21.00 horas

¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia

¿Precio? Desde 18 euros

Punkrock en la Sala Spectrum

El cartel de esta edición lo conforman 4 bandas:

Ceres, grupo de metal/rock nacido en las mismas entrañas de un garaje de la huerta de la Vega Baja, en Guardamar del Segura. Hacen música sin barreras, fusionando el metalcore con elementos de rock más clásico y urbano.

Al Resé, desde Almoradí, facturan «100% punk rock de la mota del río».

Koskoja, grupo de punk-rock alicantino inspirado por bandas nacionales de las últimas décadas, combina letras cargadas de crítica social, ritmos mestizos y estructuras clásicas del rock: punk rock de la Vega Baja al Vinalopó lo llaman ellos.

Completan el cartel Fernandeads, banda independiente de pop-rock, indie, noise y punk, formada en 2020 a caballo entre Murcia y Cartagena. El proyecto musical personal del agitador cultural, artista y músico Fernandeads hace canciones pop-rock con matices punk que cuentan historias cotidianas sin perder el humor.

¿Cuándo? Sábado 17, 21.00 horas

¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia

¿Precio? Desde 10 euros

Irish Treble

Irish Treble / L.O.

Irish Treble arrancan el Folkfest Región de Murcia - VI Festival de Música Folk y Popular. Se trata de una agrupación de música folk y danza irlandesa surgida en Madrid para dar a conocer este enérgico estilo de música y baile evocando la magia y la belleza de una tradición cautivadora desde hace siglos. Viajan desde Irlanda hacia el nuevo mundo pasando por la Península Ibérica, con una increíble mezcla de folklores que cobra vida al compás del zapateado de las bailarinas.

En este ‘Viaje Celta’ se saborea la tradición en toda su extensión escénica, y se disfruta de la cultura irlandesa, su música alegre y su espectacular baile.

Durante los últimos años, Irish Treble han colaborado con Celtas Cortos o Carlos Núñez, además de compartir escenario con Gwendal, Michael McGoldrick, The Chieftains, Mat Molloy, Paddy Keenan, Jiggy o Kila. Un viaje lleno de ritmo, tradición y energía.

¿Cuándo? Sábado 17, 20.00 horas

¿Dónde? Teatro Capitol, Cieza

¿Precio? Gratis con invitación

Neon Collective

Neon Collective rinden homenaje a grandes bandas británicas que han marcado la historia de la música. Excomponentes de la banda valenciana Green Covers y profesionales del sector audiovisual con amplia experiencia en el panorama nacional, acumulan grandes éxitos en prestigiosos escenarios españoles. En su tributo a U2 interpretan todos los éxitos de los irlandeses con gran fidelidad, combinando una cuidada puesta en escena con un espectáculo audiovisual que no defrauda a los fieles seguidores del cuarteto dublinés. Además, suman tributos a Depeche Mode y The Cure en un mismo cartel, completando más de tres horas de show que entusiasma a los fans de estas bandas. Trabajan muy cuidadosamente el sonido base de cada banda que versionan, así como la producción audiovisual del espectáculo. La energía del rock británico se apodera del escenario.

¿Cuándo? Sábado 17, 21.30 horas

¿Dónde? Sala REM, Murcia

¿Precio? Desde 16 euros

Extravagancia Rítmica

Extravagancia Rítmica es un espectáculo instrumental ideado por el compositor murciano José Herrera ‘Estibi’, director artístico de los desaparecidos Christmas Rock, que actualmente combina su actividad como docente, guitarrista y arreglista musical con la composición de bandas sonoras para montajes teatrales y cine, además de otras producciones musicales, al frente de un sexteto de músicos con una amplia y consolidada trayectoria. La formación combina un cuarteto base clásico (guitarra, teclados, bajo eléctrico y batería) con la riqueza tímbrica del violín y el saxofón (tenor o alto), ofreciendo una propuesta diversa, vibrante y original, plasmada en un EP de tres canciones: Extravagancia rítmica, volumen 01.

La obra se nutre de la funk-fusión de los años 70 y 80, especialmente la escena norteamericana, sumando influencias del cine y las series televisivas de la época. El resultado es una música poderosa, llena de color y con fuerte carga narrativa. En escena se presenta como un viaje conceptual a través de momentos clave de la vida de cualquiera, explorando emociones universales con un tono positivo, dinámico y con pinceladas de humor. Es un homenaje al vértigo del paso del tiempo y una invitación a disfrutar plenamente de la vida.

¿Cuándo? Domingo 18, 20.00 horas

¿Dónde? Auditorio de Algezares, Murcia

¿Precio? Desde 7 euros