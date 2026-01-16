Barranda será el 25 de enero epicentro de la música tradicional con la 48ª Fiesta de las Cuadrillas

Barranda volverá a convertirse el domingo 25 de enero en punto de encuentro para la música y el baile tradicional,con la celebración de la 48ª Fiesta de las Cuadrillas, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial que reunirá este año a 13 formaciones procedentes de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Baleares.

Siguiendo el esquema de los últimos años, la fiesta estará acompañada por un ambicioso programa de actividades que se prolongará durante todo el fin de semana, con propuestas como el festival Barranda Folk y las Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral, que se componen de talleres, conciertos y actividades didácticas dirigidas a todos los públicos.

La Fiesta de las Cuadrillas, organizada por los Aguilanderos de Barranda con la colaboración del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, consolida en esta edición su carácter divulgativo y formativo, ampliando espacios y contenidos dedicados a la investigación, la transmisión musical y la puesta en valor del patrimonio inmaterial.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, ha subrayado que “desde el Gobierno regional continuamos apoyando y colaborando con manifestaciones como la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, que mantienen viva una parte vital de nuestra cultura popular. Respaldamos y cuidamos lo que nos hace singulares y nos hace vibrar con la música y el baile”.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado durante la presentación de la programación, celebrada en el Auditorio ‘Víctor Villegas’ de Murcia, que la Fiesta de las Cuadrillas “es uno de los grandes acontecimientos culturales y etnográficos del municipio y un referente nacional en la defensa y transmisión de la música tradicional, capaz de proyectar la identidad de Barranda y de Caravaca más allá de nuestras fronteras”.

El presidente de los Aguilanderos de Barranda, Carlos Salcedo, ha agradecido el apoyo que tanto el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz como el Gobierno de la Región de Murcia prestan a los Aguilanderos de Barranda para organizar y hacer crecer cada año esta fiesta, así como la colaboración de empresas y colectivos, “porque gracias a todos ellos podemos realizarla con la calidad que se merecen los miles de visitantes que acuden a Barranda cada último domingo de enero”. En este sentido, Salcedo ha recordado que “según datos oficiales, en el año 2025 nos visitaron solo en el día grande aproximadamente 27.000 personas”.

Domingo 25 de enero: La Fiesta de las Cuadrillas

El domingo 25 de enero se celebrará el día central de la fiesta, con la participación de 13 agrupaciones, nueve murcianas y cuatro procedentes de otras comunidades autónomas. La jornada comenzará a las 9:30 horas con la misa cantada por los Animeros de Cehegín, seguida de la recepción oficial a las cuadrillas y autoridades. Desde las 11:30 hasta las 14:00 horas, la música y el baile suelto tradicional llenarán las calles de Barranda. Por la tarde, las cuadrillas volverán a actuar en la calle Mayor y el baile suelto continuará en el Centro Cultural Pepe Salcedo hasta su finalización.

Los grupos de la Región de Murcia participantes serán: Animeros de Caravaca, Cuadrilla de la Albatalía-Arboleja, Cuadrilla de Aledo, Cuadrilla de Zarcilla de Ramos, Cuadrilla de Purias, Cuadrilla del Raiguero, Animeros de Cehegín, Animeros de la Posá La Compañía y Aguilanderos de Barranda.

Desde fuera de la Región llegarán la Cuadrilla del Tío Román de Nerpio y la Ronda de Los Llanos de Albacete(Castilla-La Mancha), la Ronda La Mijiriega de Villanueva de la Vera (Extremadura) y Es Revetlers de Mallorca(Islas Baleares).

Viernes 23 y sábado 24 de enero: actividades previas

La fiesta se completa con una intensa programación durante el viernes 23 y el sábado 24 de enero, que amplía notablemente la oferta cultural en los días previos.

El viernes 23 comenzará con actividades educativas para el alumnado del CEIP Virgen de la Candelaria, con una sesión de cuentos a cargo de Alonso Palacios Rozalén y una actividad de música y baile tradicional con los Aguilanderos de Barranda. Por la tarde, en el Centro Cultural Pepe Salcedo, tendrá lugar la presentación de la edición literaria de la obra teatral ‘Los pasos del silencio’, de Ignacio Ramos (20:30 horas). A las 21:30 horas se celebrará el concierto gratuito de Manu Sequera, dentro del FolkFest Región de Murcia, y la jornada concluirá con un baile de cuadrillas a las 23:00 horas a cargo de los Animeros de San Blas de Bullas.

El sábado 24 estará dedicado a las Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral, con talleres de pandereta y baile suelto tradicional y conferencias centradas en la transmisión musical, la educación, el papel de la mujer en la tradición oral y el estudio de instrumentos tradicionales como la guitarra y el tambor. La jornada concluirá con una tamborada a cargo de la Asociación de Tamboristas de Mula.

Ese mismo día, el Centro Cultural Pepe Salcedo acogerá por la noche el Barranda Folk, con un concierto doble protagonizado por El Naán y El Efecto Verdolaga, a partir de las 19:30 horas, con entradas a 15 euros en venta anticipada y 20 euros en taquilla.

Cartel, regalo conmemorativo y nueva revista

El cartel oficial de la Fiesta de las Cuadrillas 2026 es obra de Miguel Ángel Romo, miembro de los Aguilanderos de Barranda. El regalo conmemorativo de esta edición ha sido diseñado por María Teresa Sánchez, natural de Barranda, licenciada en Bellas Artes y docente jubilada.

Como novedad destacada de esta edición, la Fiesta contará con la publicación de una revista,

Esta publicación nace con una mirada al futuro, pero arraigada en el presente y el pasado, con el objetivo de rastrear el estado actual de las músicas y bailes tradicionales, abrir horizontes para su continuidad y servir de espacio para nuevas publicaciones de investigadores, intelectuales y personas vinculadas a la tradición oral.

Toda la información sobre la programación, inscripciones y entradas está disponible en la web oficial www.fiestadelascuadrillas.com .