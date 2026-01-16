Poesía 'al teléfono' y un recital de Abraham Boba, entre la programación de Poesía a Escena

‘Poesía a escena', el festival de la palabra y la acción poética, vuelve a los escenarios murcianos del 20 al 31 de enero con el fin de abrir una ventana a nuevos lenguajes artísticos y acercar al público creaciones innovadoras que experimentan con la poesía. Recitales, conciertos, competiciones poéticas, una exposición, teatro familiar e instalaciones y performances poéticas de artistas nacionales y regionales conforman este año una programación dirigida a todos los públicos y distribuida por todo el municipio.

Organizado por los Centros Culturales del Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el Área de Artes Escénicas, las 14 actividades programadas en la quinta edición del festival podrán disfrutarse en 12 Centros Culturales (Santiago y Zaraiche, El Palmar, El Carmen, Sangonera La Verde, Lobosillo, Javalí Nuevo, Puente Tocinos, Jerónimo y Avileses, Puertas de Castilla, Los Ramos, Santo Ángel y Llano de Brujas), el Auditorio Municipal de Guadalupe y el Teatro Circo Murcia.

Programación. Semana 1

El festival arranca el martes 20 de enero con una instalación artística en la Plaza de Santiago Apóstol de Santiago y Zaraiche (junto al Centro Cultural). Durante tres horas, de 17 a 20 horas, el público podrá marcar un número de teléfono literario en tres cabinas telefónicas inglesas donde escucharán locuciones y poemas de distintos autores.

En el afán del festival por dialogar con otras disciplinas artísticas, el miércoles 21 de enero, a las 19:30 h, se inaugurará en el Centro Cultural de El Palmar la exposición Un collage, un poema. En ella se mostrarán trabajos de la fotógrafa murciana Carmen Cervera junto a una selección de collages realizados por las participantes del taller 'Composición poética con collage' que tuvo lugar el año pasado en el festival.

El jueves 22 de enero, a las 19.30 h, el Centro Cultural de El Carmen acogerá la actividad Presente Futuro: poesía joven. Un recital en el que poetas emergentes menores de 25 años y sin obra publicada en editoriales comerciales recitarán sus textos, que podrán leerse también en un fanzine diseñado expresamente para el festival.

La primera artista nacional que visitará el festival será Isabel Martín. El viernes 23 de enero, a las 20:00 horas en el Centro Cultural de Puente Tocinos, la poeta andaluza ofrecerá el recital Cantes de fregá los platos. Nombrando lo que no se nombra y construyendo imaginarios para otros mundos posibles, entonará sus letrillas con cantes por bulerías, tangos, tanguillos o alegrías.

El público familiar podrá también participar en Poesía a escena los días viernes 23 (Sangonera La Verde, 19:00 h), sábado 24 de enero (Lobosillo,17:30 h) y domingo 25 de enero (Javalí Nuevo, 13 h) gracias al espectáculo "Po, po, po, ¡Poesía!, de La Chica Charcos. Un espectáculo que mezcla poesía, movimiento y teatro de objetos para jugar con el público y conseguir emocionarnos.

Con el fin de dar a conocer algunas de las iniciativas culturales que nacen y se desarrollan regularmente en Centros Culturales, el domingo 25 de enero, a las 17:00 horas el Centro Cultural de Jerónimo y Avileses acogerá el recital de poesía Encuentro con Calíope. Retrospectiva: Un viaje poético-musical a través de algunos de los poemas escenificados en las "Citas con Calíope" que el Grupo Cultural Besana ha realizado en 2023, 2024 y 2025 en el Centro Cultural de Sucina.

Programación. Semana 2

La segunda semana del festival comienza el lunes 26 de enero a las 17:00 h en el Centro Cultural Puertas de Castilla con la acción poética del taller de poesía Un poema sale a tu encuentro. Una performance en la que los poemas salen al encuentro de los viandantes.

Poesía a escena celebrará también este año una de las efemérides culturales del año, el centenario del Lyceum Club Femenino. Para ello la asociación murciana Poética con Alma ofrecerá un recital con música con el que quiere transmitir, a través de la recitación de poemas de las poetas de esta generación, la importancia que el Lyceum Club Femenino tuvo para la sociedad de su época y para la historia cultural de nuestro país. Esta actividad se realizará en el Centro Cultural de Los Ramos el martes 27 de febrero a las 19:30h.

Un día después, el miércoles 28 de enero a las 19:30 horas, en el Centro Cultural de Llano de Brujas, la cantante murciana Carmen Escudero cantará canciones de su disco Ubuntu. Una propuesta en la que el pop, rock, indie, metal, jazz, bossa nova, y flamenco de sus canciones se renovarán en directo con los poemas de su primer poemario Amor y otras masacres.

La Slam de poesía, el concurso poético del festival, tendrá lugar en el Auditorio de Guadalupe el jueves 29 de enero a las 20:00 h. Las cuatro personas finalistas recitarán sus poemas ante el público y un jurado que decidirán el Premio del Público y el Premio del Jurado, respectivamente. La llamada a la participación en la slam está actualmente activa y abierta hasta el 22 de enero. Las bases pueden consultarse y descargarse en www.enclavecultura.com.

En esta ocasión el artista invitado a la slam será Dani Orviz, artista asturiano, poeta, video-artista, comunicador, Campeón Europeo de Poetry Slam el año 2012, tras hacerse con el título nacional ese mismo año, y medalla de bronce en la Copa del Mundo de Poetry Slam celebrada en París.

El espectáculo completo de Dani Oviz, Slam up, podremos verlo el día siguiente, el viernes 30 de enero, a las 20.00 h en el Centro Cultural de Santo Ángel.

El colofón del festival lo pondrá Abraham Boba el sábado 31 de enero a las 20:00 h en el Teatro Circo Murcia con su nuevo concierto-recital 163 centímetros. Tras la publicación del ensayo poético con el mismo título, el cantante y teclista de la banda León Benavente, pone en escena esta reflexión personal acerca de las consecuencias de no nacer con un cuerpo dentro de la norma. El precio de las entradas es de 12 euros.

Todas las actividades programadas en los Centros Culturales son gratuitas hasta completar aforo. Las entradas para asistir a la Slam de poesía es gratuita previa retirada de invitaciones en www.auditoriosybernal.es y en taquilla dos horas antes del comienzo de la función. Las entradas para el concierto de Abraham Boba (12€) están ya a la venta.