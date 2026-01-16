Exsonvaldes: "Necesitábamos más guitarras saturadas para ser de nuevo adolescentes"

La banda francesa de indie rock Exsonvaldes está de vuelta. Esta vez actuarán en el Teatro Villa de Molina. El trío parisino continúa girando con su álbum Maps tras siete años sin publicar disco y cinco de pausa. Conocidos como los franceses más españoles del indie rock, han realizado tres giras por España en el último año, colgando el sold out en todas las salas y participando en numerosos festivales. Su música, a la que ellos mismos denominan ‘rock matemático’, mezcla indie pop-rock, ‘French touch’ e influencias del indie anglosajón de los 90, con una identidad muy marcada y un directo incontestable; en algo más de dos décadas han pasado de ser una banda indie de culto a convertirse en un referente del alt-pop francés.

Ahora se preparan para publicar su sexto álbum, Ninety Seconds to Midnight (V2 Records), que verá la luz el 13 de febrero de 2026, y del que ya han adelantado varios singles. Hace unos días lanzaron su último single, En sentido contrario, colaborando con la actriz y cantante Helena Miquel (Delafé y Las Flores Azules). Una ocasión irrepetible para reencontrarse con la intensidad y el magnetismo de Exsonvaldes en directo.

Estáis presentando Ninety Seconds to Midnight. ¿Qué contiene? ¿Cómo fue el proceso creativo?

Es nuestro 6.º álbum, con 11 temas nuevos. Algunos ya los conoces (Rockets, Paris Bruxelles, Tired of Everything, En Sentido Contrario ), y 7 más. El proceso creativo fue bastante similar al del anterior, Maps, con la diferencia de que hemos coproducido y grabado los temas con nuestro bajista, Quentin Rochas, en su estudio cerca de París.

El título Ninety Seconds to Midnight parece referirse al ‘reloj del apocalipsis’. ¿Sientes que vivimos en una era de urgencia constante o es más una reflexión sobre el estado actual del mundo?

Un poco las dos cosas. Este tema del actual estado enloquecido del mundo ya estaba en Maps, pero sentimos que se acelera y que nos acercamos todavía más a algo realmente terrorífico; de ahí la referencia al reloj del apocalipsis.

Hay canciones en inglés. ¿Por qué no decidisteis cantar solo en francés?

Cuando empezamos con el grupo, todas nuestras referencias musicales eran bandas de rock o grunge estadounidenses o británicas, así que el inglés era el idioma natural para nosotros, pero después de 10 años de solo inglés, sentíamos la necesidad de añadir algo a nuestra música, y cantar en francés (aunque seguimos escribiendo canciones en inglés) era uno de los aspectos en los que sentíamos que podíamos trabajar. El francés adquirió cada vez más importancia con los años, y ahora intentamos equilibrar inglés, francés ¡y un poco de español también ahora!

Venís de un sonido más pop y electrónico en trabajos anteriores. ¿Qué os llevó a abrazar un estilo más cercano al shoegaze y al indie rock de los 90 en este LP?

El indie rock de los 90 es definitivamente la música que nos hizo ponernos a tocar juntos. Éramos adolescentes en los 90, y nos encantaba Nirvana o Weezer. ¡Incluso empezamos tocando versiones de Foo Fighters! No es algo nuevo para nosotros; es más regresar a nuestros primeros amores musicales que adoptar un nuevo estilo. Sin renunciar a los sonidos electrónicos, pensamos que quizás necesitábamos más guitarras saturadas para ser de nuevo adolescentes.

¿Cómo lograsteis durante la grabación esas capas de guitarras tan densas sin perder vuestra esencia melódica? Por lo escuchado en estos primeros singles, el sonido de las guitarras en este disco es muy protagonista.

Las melodías son esenciales para nosotros, así que nos seguimos centrando en ellas. En cuanto al color de los arreglos, intentamos alterar ligeramente los sonidos de las guitarras. Grabar en el estudio de nuestro bajista nos ayudó mucho con eso, porque es un estudio compartido, con muchas guitarras, amplis y efectos disponibles. Probamos todo lo que había allí para que cada sonido de guitarra fuera especial.

Tired of Everything fue la primera canción que compusisteis para el álbum. ¿Este single tan directo es un himno generacional contra el agotamiento digital y social, o nace de alguna frustración personal?

Definitivamente no hay frustración. No sé si se convertirá en un himno generacional, pero queríamos que fuera una canción energética para que contrastara con la letra. A menudo intentamos diferenciar entre letras melancólicas y música acelerada. Les da varios niveles de lectura a las canciones.

Vuestro primer álbum es de 2004. ¿Cómo vivisteis ese momento? Han pasado más de 20 años. ¿Cómo los veis retrospectivamente?

En esa época todavía éramos estudiantes. ¡Algunos todavía vivían en casa de sus padres! Así que fue un logro alucinante para nosotros, y el verdadero comienzo de nuestra historia: hacer promoción, girar por Francia, abrir para bandas más importantes en salas grandes… Fue la auténtica señal de que teníamos cierta legitimidad como banda y podíamos considerar desarrollar una carrera. Desde entonces ha habido altibajos, muchos conciertos, muchos países, 5 álbumes en diferentes sellos o en el nuestro, ¡pero siempre con el placer de tocar juntos la música que amamos!

Paris Bruxelles abre el álbum. ¿Establece el tono general? Sugiere como movimiento y conexión europea.

Pensamos que era una buena apertura porque mostraba nuestro ‘nuevo sonido’, más crudo y guitarrero. Tenemos una historia especial con Bélgica desde nuestro primer disco, y siempre hemos amado a ese país, que a menudo se considera hermano de Francia. Queríamos hablar de la conexión que tenemos con ese país y del ambiente extraño que se respira en Bruselas.

Rockets es uno de los momentos más enérgicos del álbum. ¿Cómo creéis que funcionará en directo comparada con vuestro material anterior?

Tenemos otras canciones rápidas y enérgicas que tocamos en directo (L’aérotrain, Dansé, Plus le temps passe…). ¡Estoy seguro de que Rockets encajará perfectamente en nuestro nuevo repertorio de directo!

Siempre habéis dicho que España es como vuestra segunda casa. ¿Qué tiene España que no encontráis en Francia o en otros países, para que vengáis tan a menudo?

Siempre nos ha sorprendido cuando venimos a España que la gente en cada ciudad conozca las canciones, las letras… Ni siquiera en Francia podemos girar por todo el país encontrando fans en todas partes; eso es lo especial (¡y misteriosamente bonito!) de España.

Considerando el nuevo sonido de este LP, ¿cómo vais a equilibrar el setlist de la gira para que las canciones nuevas coexistan con clásicos de la época de Lights o Aranda?

Definitivamente es un desafío, pero creo que las nuevas canciones contribuirán a un setlist con más contrastes para que durante el concierto sientas que cada momento es diferente del anterior.

En el pasado trabajasteis con artistas españoles como Helena Miquel, y ahora repetís la experiencia. ¿Se ha deslizado ahora alguna otra colaboración o influencia española?

Inicialmente, pensamos en colaboraciones para todas las canciones del álbum. Y nos habría encantado tener más colaboraciones con españoles. Finalmente, no fue posible, pero hay una colaboración con el cantante hawaiano Troy von Balthazar, ¡y esperamos colaborar con artistas españoles en el futuro!

Actualmente parece que hay un resurgimiento del shoegaze y el post-punk en Francia. ¿Os sentís parte de un movimiento colectivo o preferís consideraros ‘outsiders’ dentro de vuestra propia escena?

Creo que somos más outsiders, primero porque como banda ya somos mayores (¿o debería decir experimentados?), y segundo porque nuestras conexiones con otros países, como España, nos diferencian de otras bandas francesas, pero siempre es bonito hacer la música que amas y estar en sintonía con los tiempos que corren sin planearlo.

Lleváis muchos años en la industria. ¿Cuál es el secreto para mantener la frescura y seguir publicando álbumes tan sólidos como este después de tanto tiempo?

Supongo que la amistad verdadera y el placer de hacer música juntos. Llevamos 25 años tocando juntos, hemos tenido altibajos, pero ahora hemos alcanzado una especie de equilibrio perfecto donde es muy fácil encontrarse para componer o tocar nuestras canciones; todo es fluido y sencillo. Creo que seguiremos muchos años más.