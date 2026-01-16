El amor como relato en transformación en el Centro Párraga

El amor como experiencia cambiante, intensa y finalmente frágil es el eje de Tutto passa, la exposición que reúne en el Centro Párraga de Murcia hasta el 26 de febrero la obra de Juan de la Cruz Megías Mondéjar, Greta Alfaro y Marina González Guerreiro. Concebida como una narración en tres actos, la muestra propone un recorrido artístico que reflexiona sobre la impermanencia de los vínculos afectivos y los restos que dejan a su paso.

A través de fotografía, obra visual y objetos, los artistas despliegan desde la consolidación del amor hasta su quiebra y los vestigios que persisten cuando todo parece haber terminado.

Tres miradas con un solo vínculo

El primer acto está firmado por el fotógrafo murciano Juan de la Cruz Megías Mondéjar, cuyas imágenes de bodas funcionan como umbral simbólico del tránsito del yo al nosotros. Personas, arquitecturas y paisajes de la Región de Murcia articulan ese momento de afirmación del vínculo.

Fotografías de bodas de Megías Mondéjar. / Juan Carlos Caval

El segundo acto corresponde a la artista visual pamplonica Greta Alfaro, cuyas obras introducen la ruptura en la narración. En su trabajo, la temporalidad irrumpe como una fuerza que provoca un giro irreversible, marcando un antes y un después en la experiencia amorosa.

"Todo pasa, incluso el amor”, Manuel Cebrián. Es lema de la exposición que reúne a tres artistas de distintas generaciones

El tercer acto lo protagoniza la artista gallega Marina González Guerreiro, que presenta objetos y materiales como retales de lo vivido. En estas piezas, lo amado se transforma en ausencia, pero persiste la memoria, acumulada en capas que funcionan como estratos del tiempo.

Piezas de la exposición 'Tutto passa'. / Juan Carlos Caval

Experiencia emocional

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, señaló que "nos encontramos con una propuesta original y muy interesante, en la que tres creadores de distintas generaciones se unen para contarnos que todo pasa, incluso el amor", y recordó que el Centro Párraga apuesta por acercar a la ciudadanía las prácticas artísticas contemporáneas más experimentales.