La Cárcel Vieja de Murcia se reinventa como centro cultural vivo en su programación de 2026

El Centro de Cultura Contemporánea de la Cárcel Vieja de Murcia inicia 2026 con un claro enfoque: dejar de ser solo una sala de exposiciones para convertirse en un lugar de actividad constante, donde se combinen distintas disciplinas artísticas y se ofreca un punto de encuentro para la cultura local. Para cumplir con ese objetivo, la programación del primer semestre incluye cerca de 70 nombres propios y más de 20 colectivos, para poder reflejar la diversidad de propuestas que se podrán disfrutar en el centro y subrayar así su pretensión de "situar a Murcia dentro de conversación cultural nacional", según adelantan desde el centro.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, y el director del centro, Jesús de la Peña, presentaron este miércoles la programación y destacaron que la Cárcel Vieja busca escuchar lo que ocurre en la calle y generar experiencias para todos los públicos, incorporando novedades como la gastronomía junto a otras disciplinas artísticas.

Diez estrategias

La temporada 2026 se articula en diez líneas de programación que combinan música experimental, arte sonoro, cine, instalaciones, gastronomía, conversación pública, activaciones de escena y escucha en espacios no convencionales. Entre ellas destacan Monoton, la plataforma dedicada al audioarte y la música contemporánea, que se abre con conciertos como Socrate de Olalla Alemán y Guy Vandromme (29 de enero), Afectos espectrales de Pablo Sanz Almoguera (23 de abril) y Songs of Erosion con Víctor Guaita, Clara Levy y Clara de Asís (14 de mayo), mientras que el Dúo Amoeba cierra la propuesta sonora el 15 de junio, buscando reafirmar la música como columna vertebral de la comunidad cultural.

El programa Reencuentros, que combina conversaciones públicas, acogerá, entre otros, charlas sobre Fotografía: Oficio, arte y ruido digital (14 de enero), Arquitectura: La dimensión espacial de los cuidados (28 de enero), Ilustración (18 de febrero), Arte sonoro: Componer en la brecha (3 de marzo) o Autonomía creativa y viabilidad artística en la música independiente (15 de abril), culminando con De la escuela a la industria: ecosistema de la moda en Murcia (17 de junio).

La escucha y el pensamiento crítico vertebran una propuesta que sale del formato expositivo clásico

Con En Blucle, la Cárcel Vieja propondrá un recorrido monográfico por cinco figuras esenciales de la música contemporánea: Harold Budd, Brian Eno, Ryuichi Sakamoto, Arthur Russell y Wendy Carlos, ofreciendo "genealogías sonoras para comprender la sensibilidad contemporánea desde lo minimalista hasta lo electrónico", según sus programadores.

No-Muzak transformará el ascensor del centro en un espacio de escucha que combinará música experimental, grabaciones históricas y registros documentales, mientras que Lo Que Se Mueve mantendrá un espacio estable de videoarte.

Instalaciones, comisariado y proyección internacional

Desde la Cárcel Vieja esperan que las instalaciones sean concebidas como acontecimientos irrepetibles, y contarán para ello con Pedro Medina como comisario.

Entre los proyectos destacan el ya conocido Mu-Tantes, en el que Ángel Haro, Alejandro Sciaraffa con The Flowers of Mars, Mónica de Miranda con The Sun Does Not Rise in the North y una gran colectiva internacional que incluye España, Italia, Portugal, Rusia y Suiza, con artistas como Virginia de Diego, Fernanda Fragateiro, Maria Trabulo o Patricia Gómez, bajo el título Everything is illuminated by the shadows of the past.

El centro busca ser la casa de la cultura para todos Jesús de la Peña — Director del la Cárcel Vieja

El ciclo [sin_título] de cine contemporáneo ofrecerá proyecciones abiertas a narrativas del nuevo cine chino, italiano y estadounidense, mientras que Raíz integrará la gastronomía como cultura, con propuestas como La Lechera de Burdeos, Arte líquido de José García & Fran López, La Diligente, Café Bar Verónicas o Polea, mostrando que la cocina puede ser pensamiento, identidad y creación.

Altavoz institucional y comunidad

Con Altavoz!, la Cárcel Vieja amplifica proyectos y voces que laten fuera del edificio, incluyendo eventos de artistas como Joaquín Ganga o colectivos como NOISX, y festivales como Trasformance, con la participación de Miss Beige, Concha Jerez o Los Torreznos.

Además, el patio del centro se activa con Cabina Abierta, sesiones DJ comisariadas por Animal Sound, explorando desde música experimental hasta electrónica festiva con artistas como Don Fluor, Madbel y DLPIN & Paul Martin. Con ambas líneas, la Cárcel Vieja extenderá su programación más allá de las salas para conseguir un diálogo directo con la escena creativa que se mueve en la ciudad.