Viva Suecia alcanza el Disco de Oro con 'Hecho en tiempos de paz'

La banda murciana Viva Suecia suma un nuevo hito a su trayectoria con la certificación de Disco de Oro de su último trabajo, Hecho en tiempos de paz, un reconocimiento que confirma la sólida acogida del álbum tanto entre el público como en la crítica especializada. El cuarteto consolida así su posición dentro del pop-rock español, respaldado por unas cifras de ventas que refuerzan su papel como uno de los proyectos más estables surgidos de la escena independiente nacional en la última década.

Evolución artística

Publicado como continuación de una discografía marcada por la coherencia y la identidad sonora, Hecho en tiempos de paz supone un nuevo paso en la evolución creativa del grupo. El álbum mantiene elementos reconocibles —letras emocionales, estribillos contundentes y un discurso directo— y amplía su alcance hacia una audiencia cada vez más transversal.

Las canciones del disco han ido consolidándose en sus directos, convirtiéndose en piezas centrales de un repertorio que conecta con una generación de oyentes y refuerza el vínculo entre la banda y su comunidad de seguidores.

La banda ha querido agradecer a través de sus redes sociales este reconocimiento con su público: "Esto es gracias a vosotrxs, a lxs que estáis ahí día a día, concierto a concierto y canción a canción. No sois conscientes de lo que os echamos de menos y de las ganas que tenemos de empezar la gira YA (que alguien nos saque de casaaaa)», publicaron en Instagram.

Trayectoria y escena

Desde sus inicios, Viva Suecia ha construido una carrera basada en la continuidad y el crecimiento progresivo, pasando de salas medianas a grandes recintos y festivales. Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria que ha sabido mantener un equilibrio entre ambición artística y conexión con la escena de la que procede.

Viva Suecia alcanza más de 20.000 copias vendidas, tanto en formato físico como digital, en cuatro meses

El grupo se reafirma así como uno de los nombres clave del actual panorama musical español, con una presencia cada vez más habitual en los principales circuitos de conciertos.

Gira 2026

El impacto de Hecho en tiempos de paz se ha trasladado también al escenario. La gira de presentación se extenderá a lo largo de 2026 y parte de 2027, con un recorrido por algunas de las principales ciudades del país y varias fechas con entradas agotadas.

Tras iniciar el tramo invernal en Valladolid los días 20 y 21 de febrero, Viva Suecia actuará en Valencia (28 de febrero) y Zaragoza (20 de marzo), antes de continuar por A Coruña (18 de abril), Bilbao (25 de abril) y Granada (16 de mayo). El calendario incluye además su participación en citas como el Icónica Santalucía Sevilla Fest en Sevilla (7 de junio) y el Mallorca Live Festival (12 de junio), junto a conciertos en Toledo (20 de junio), Gran Canaria (2 de julio) y Alicante (11 de julio).

Uno de los momentos más señalados del tour será la actuación prevista en Murcia el 17 de octubre, ya con el cartel de completo, antes de continuar en Pamplona (7 de noviembre). La gira se cerrará el 16 de enero de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, confirmando el alcance nacional del proyecto y el momento de consolidación que atraviesa la banda murciana.