La sala Garaje Beat Club de Murcia, Premio Q 2026 por su calidad y sostenibilidad

La sala de conciertos de Murcia Garaje Beat Club, junto a la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago y el Ayuntamiento de Marbella, ha sido galardonada con los Premios Q que el ICTES Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) concede cada año.

Los galardones se entregarán durante la celebración de una nueva edición de la Noche Q, el próximo 22 de enero en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. La gala del turismo español estará presidida por el presidente del ICTES, Miguel Mirones.

Recibirá uno de los Premios Q 2026 la sala Garaje Beat Club, una sala de conciertos ubicada en Murcia. Se trata de la primera empresa española de ocio nocturno que ostenta los certificados Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística otorgados por el ICTES.

Con un aforo para 600 personas y equipamiento técnico de primer nivel, es uno de los espacios privados que más eventos de música en vivo programa a lo largo del año, ofreciendo una variada oferta cultural en la que muchos estilos musicales tienen cabida, con claro protagonismo del rock, el punk y el mestizaje, y gran presencia de artistas internacionales.

También recibirá uno de los galardones la Red de Albergues del Camino de Santiago, dependiente de la empresa pública S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, cuyo Consejo de Administración está presidido por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

Formada por 77 centros alojativos, esta Red ofrece más de tres mil cuatrocientas plazas y está inspirada en la antigua red de hospitales que dependían de órdenes monásticas y militares o de la iniciativa monárquica y que atendían las necesidades básicas de los peregrinos que acudían a Santiago de Compostela.

Con este Premio Q, el ICTES reconoce públicamente su apuesta por la Sostenibilidad Turística, haber certificado muchos de ellos con la marca S de Sostenibilidad del ICTES.

El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz, recibe este año el premio Q por su trabajo en pro de la Calidad y la Sostenibilidad Turística.

Se trata de la ciudad española líder en certificaciones en playas, ya que cuenta con 19 arenales que ostentan con la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad Turística; también la red de Senderos de Sierra Blanca, localizada al sur de Marbella ha obtenido tanto la Q como la S, y la ciudad está certificada como Destino Turístico Inteligente (DTI) con la Q de Calidad Turística.

Estas certificaciones forman parte del convenio que el ICTES mantiene con la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de Región de Murcia para impulsar el proyecto de Sistemas de Gestión y Certificación S de Sostenibilidad y Q de Calidad Turística en la Comunidad Autónoma, dirigido a reforzar la competitividad del sector turístico regional.

Los Premios Q tienen como objetivo reconocer públicamente el trabajo realizado por empresas, profesionales, destinos y administraciones públicas que desarrollan su actividad en el ámbito del turismo en apoyo de la Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística, certificaciones cuyas marcas gestiona el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad.