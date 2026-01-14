Lila Downs recibirá el Premio La Mar de Músicas 2026

La cantante y compositora Lila Downs ha sido elegida Premio La Mar de Músicas 2026, uno de los reconocimientos más consolidados del panorama musical internacional. El galardón se entregará el lunes 20 de julio en Cartagena, en el transcurso del festival La Mar de Músicas, según anunció este 14 de enero la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.

El premio distingue cada año a artistas cuya trayectoria ha contribuido de forma decisiva a crear puentes culturales entre países, lenguajes musicales y tradiciones. En esta ocasión, el jurado ha puesto el foco en una carrera que combina creación artística, compromiso social y proyección internacional.

Una voz clave de la música iberoamericana

Durante la presentación, la alcaldesa subrayó el carácter singular de la obra de Downs. “Con una trayectoria internacional consolidada, Lila Downs ha construido una obra singular en la que conviven la música popular mexicana, los sonidos indígenas, el folk, el jazz y las músicas del mundo, siempre desde una mirada profundamente personal y socialmente comprometida”, explicó Arroyo.

La regidora cartagenera destacó también el papel de la artista en la visibilización de las culturas originarias y la diversidad lingüística: “Su trabajo ha sido clave para visibilizar las culturas originarias, la diversidad lingüística y la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de los pueblos indígenas”.

Identidad, lenguas y compromiso

Nacida en Tlaxiaco (Oaxaca), Lila Downs ha desarrollado una propuesta musical marcada por su herencia indígena, mestiza y mexicanoamericana, fruto de una madre mixteca y un padre estadounidense. Esa mezcla cultural se refleja tanto en su repertorio como en los idiomas en los que canta —castellano, mixteco, zapoteco, maya, purépecha e inglés— y en una estética artística construida a lo largo de más de dos décadas.

El festival destaca su capacidad para convertir la música en un vehículo de identidad y reivindicación, abordando en sus canciones temas como la migración, el feminismo o la colectividad, al tiempo que revitaliza lenguas originarias en un contexto contemporáneo. A ello se suma su labor social a través de la Fundación Guadalupe Musalem, con la que recauda fondos para becas destinadas a jóvenes mujeres indígenas.

Reconocimiento internacional

“A lo largo de su carrera, Lila Downs ha actuado en los principales escenarios y festivales del mundo y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, convirtiéndose en una referencia artística y cultural más allá del ámbito musical”, recordó Arroyo. Entre esos reconocimientos figuran un Premio Grammy y varios Grammy Latinos, que la han consolidado como una de las figuras más influyentes de las músicas del mundo.

Concierto y programación de 2026

El Premio La Mar de Músicas se entregará en el marco de un concierto especial incluido en la programación de la próxima edición del festival, que estará dedicada de forma monográfica a Ecuador. Con esta distinción, el certamen refuerza su línea de reconocimiento a trayectorias artísticas ligadas a la diversidad cultural, un listado en el que figuran nombres como Oumou Sangaré, Susana Baca, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Rubén Blades, Youssou N’Dour, Jorge Drexler o Toquinho, entre otros.

La organización ha avanzado también que Rodrigo Cuevas formará parte de la programación de 2026. El resto de detalles se dará a conocer en los próximos meses a través de los canales oficiales del festival