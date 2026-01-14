Joaquín Ganga presentará el sábado su línea de ropa en la Cárcel Vieja de Murcia con sesiones DJ y sus esculturas

GNG, la marca de streetwear contemporáneo creada por el reconocido artista y tatuador murciano Joaquín Ganga, elige su ciudad natal para celebrar “IN HOUSE - GNG Archive Sale”, su primer evento físico que tendrá lugar el 17 de enero en el del Centro de Cultura Contemporánea de La Cárcel Vieja de Murcia, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Este encuentro supone una declaración de identidad de la marca: Murcia como matriz creativa. La Cárcel Vieja se transformará en un concept store o pop-up exclusivo, donde los asistentes podrán ver, tocar y adquirir prendas de GNG con grandes descuentos, y que estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, los primeros cincuenta compradores recibirán un regalo sorpresa.

La experiencia va más allá de la moda: arte y música se integran en la jornada con la presencia de esculturas creadas por Joaquín Ganga y sesiones de DJ en directo, en un espacio pensado como punto de encuentro para amantes de la moda, el arte y cultura contemporánea. También habrá zona social con bebidas, creando un ambiente cercano y creativo en uno de los espacios culturales más icónicos de la ciudad de Murcia, actualmente habilitado como centro expositivo y galería de arte.

Así, durante la jornada los asistentes podrán conocer de cerca las primeras piezas de la marca, adquirir ediciones especiales con descuentos, participar en sorteos y disfrutar de música en directo, además de contemplar esculturas del propio Joaquín Ganga, reforzando así la conexión entre su faceta artística y el proyecto textil.

Cartel del evento este sábado en la Cárcel Vieja de Murcia / L.O.

El propio Ganga define la marca como una extensión natural de su universo creativo. “Quería que la moda fuera una prolongación de la identidad, igual que el arte. Para mí todo está conectado: el tatuaje, la escultura y el diseño”, explica el artista, que considera este evento como una vuelta a casa. “Murcia es donde empezó todo y queríamos compartir lo que hemos construido con nuestra gente”.

“GNG nació para ser una marca auténtica y permanente. Esta activación supone un antes y un después para nosotros, ya que Murcia es el punto de encuentro entre nuestra historia y nuestro futuro. Queremos que la gente viva GNG, no solo que la vista, sino que forme parte de su identidad”, comenta Joaquín Ganga, fundador de la marca.

“IN HOUSE – GNG ARCHIVE SALE” refleja el ADN de GNG (www.gng.la): origen, proceso creativo y comunidad. El evento cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia y Estrella de Levante, reforzando su compromiso con el talento, cultura y tejido empresarial murciano.

“La Cárcel Vieja se abre a nuevos lenguajes de cultura contemporánea en los que la moda ocupa un puesto principal. Asimismo, cada vez son más los artistas internacionales que se suman al proyecto cultural de la Cárcel Vieja, como Joaquín Ganga”, afirma Diego Avilés, Concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia.

Sobre la marca

GNG es una marca de streetwear contemporáneo fundada por el artista y tatuador murciano Joaquín Ganga. Nacida en la cultura urbana, la marca concibe la moda como una extensión de la identidad y el recorrido personal de cada individuo.

GNG IS PERMANENT define su visión: lo auténtico permanece. GAINED NOT GIVEN es su filosofía: todo se construye, nada se regala. Más que ropa, GNG es una comunidad conectada por el origen, el esfuerzo y la expresión individual.