Belén Orta presenta en Bullas la exposición Historia de una memoria

Este viernes, a las 20 horas, se inaugura en la Casa de la Cultura de Bullas la exposición ‘Historia de una memoria’, de la artista cartagenera Belén Orta, una creadora cuya obra y trayectoria vital están profundamente vinculadas al mar y, de manera especial, al Mediterráneo.

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia, en la especialidad de Escultura y Grabado Calcográfico, Orta completó su formación en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca. Valencia, Palma y Cartagena: tres ciudades mediterráneas que han marcado su lenguaje artístico y su mirada creativa, siempre cercana al mar.

La artista encuentra la inspiración en el mundo que la rodea, ya sea en un rostro humano o en una ola marina

Las obras de Belén Orta, tanto escultóricas como pictóricas, se caracterizan por una luz propia: una luz que atrae, que deslumbra y que envuelve al espectador. La artista encuentra la inspiración en el mundo que la rodea, ya sea en un rostro humano o en una ola marina, y transforma esa idea en una realidad tangible y efímera. Para Orta, cada obra es un vástago, una extensión de sí misma, a la que escucha y a la que da respuesta a través del proceso creativo.

'Historia de una memoria'

En ‘Historia de una memoria’, la artista construye un universo personal mediante el uso de materiales tan diversos como papel, latón, vinilo, hierro, madera, mármol, alabastro o redes. Elementos como conchas, cuerpos de papel, tentáculos, figuras solitarias y ensimismadas, burbujas, huecos y vacíos configuran un mapa conceptual que remite a una poética nostálgica, casi como la creación de una sirena varada en tierra firme.

Podrá visitarse hasta el próximo 1 de febrero en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

La exposición, que llega a Bullas gracias al Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bullas, podrá visitarse hasta el próximo 1 de febrero en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, ofreciendo al público la oportunidad de adentrarse en la memoria, la luz y el imaginario mediterráneo de Belén Orta.

Otra de sus facetas es en la gestión de proyectos artísticos de distinta índole, ejemplo de ellos son: Las cuatro primeras ediciones de la feria de Arte Art Hotel o el Festival de Arte Mucho. Más. Mayo en todas sus ediciones. Otro ejemplo de ello son las dos primeras ediciones de la Noche de los Museos tanto de Cartagena como de la Unión.

Plan de Espacios Expositivos

Se trata de la segunda de las exposiciones del Plan EXE, que cuenta con un total de 48 muestras de 47 artistas y que se podrán ver hasta finales de julio en las salas de los 25 consistorios que se han adherido a esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, indicó que “con el Plan EXE incrementamos la cantidad y la calidad de las exposiciones que llegan a las salas municipales, y los ayuntamientos adheridos son los encargados de seleccionar las propuestas que forman parte del catálogo. Desde el Gobierno regional tenemos la misión de acercar la cultura a todos los ciudadanos y apoyar la creatividad de los artistas de la Región”.