La Región de Murcia irrumpe en los Goya 2026: 'Sorda' logra siete nominaciones y se cuela entre las mejores películas del año

La Región de Murcia vivirá con especial expectación la próxima edición de los Premios Goya, después de que Sorda, dirigida por la cineasta murciana Eva Libertad, haya logrado siete nominaciones en la 40ª edición de los galardones más importantes del cine español. Un reconocimiento que va mucho más allá de los números y que confirma el momento de madurez del cine hecho desde la Región.

La película figura entre las candidatas a Mejor Película, compartiendo categoría con títulos de gran peso como La cena, Los domingos, Maspalomas y Sirat. Una presencia que no solo supone un hito para su equipo, sino que sitúa a la Región de Murcia en el mapa cinematográfico nacional, tradicionalmente dominado por las grandes productoras.

Mejor dirección Novel

Pero Sorda no se queda en la categoría reina. El filme opta también a Mejor dirección novel para Eva Libertad, uno de los reconocimientos más simbólicos, ya que premia una mirada nueva, personal y comprometida. A ello se suman las nominaciones a Mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y Mejor actriz de reparto para Elena Irureta, dos interpretaciones que han sido ampliamente celebradas por la crítica.

Actriz revelación

Especial relevancia tiene la nominación de Miriam Garlo a Mejor actriz revelación, un reconocimiento que refuerza el carácter inclusivo y valiente de la película, así como su capacidad para abrir nuevos caminos dentro del cine español. Completan la lista las candidaturas a Mejor guion adaptado y Mejor sonido, dos apartados técnicos clave que subrayan la solidez narrativa y el cuidado formal del proyecto.

En una edición que conmemora el 40 aniversario de los Premios Goya, la Academia ha apostado por una selección diversa y arriesgada, en la que Sorda destaca por su sensibilidad y por una forma de contar que se aleja de los códigos más convencionales. Para la Región de Murcia, este reconocimiento supone también una reivindicación cultural: la prueba de que desde el sureste español se pueden generar obras con proyección nacional e impacto real.

La gala se celebrará el 28 de febrero en el Edificio Fórum de Barcelona, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, y hasta entonces Sorda seguirá creciendo como uno de los títulos más comentados de la temporada.