Drones, IA y bienestar protagonizan la innovación educativa del curso

Un total de 67 proyectos de Innovación Educativa se pondrán en marcha este curso académico, lo que supone un aumento del diez por ciento con respecto al pasado ejercicio. Esta mejora, que implica a 540 docentes, sirve para reforzar el compromiso creciente del profesorado con la mejora de la práctica docente.

Los proyectos muestran una clara orientación hacia las necesidades y retos actuales de los centros educativos. La temática más representada es la digitalización, con más de una veintena de iniciativas vinculadas al uso de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, robótica, seguridad digital o el modelo de Aula del Futuro.

Le siguen los proyectos centrados en inclusión, bienestar y atención a la diversidad, y los relacionados con ciencia, tecnología y Steam. También destacan las propuestas de radio escolar, podcast, bibliotecas, arte, huertos escolares y las dedicadas a metodologías activas o el aprendizaje basado en retos.

Entre los temas de los Proyectos de Innovación Educativa se encuentra ‘Bancos de pruebas para drones’ (Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Cartagena); ’Del pincel al píxel: expresión lingüística y digital a través del arte’ (Colegio Virgen de las Maravillas de Cehegín); ‘Compost regenerativo: recuperación de suelos degradados del Altiplano’ (Cifea de Jumilla); ‘Análisis y generación de señales eléctricas en sistemas del automóvil (IES Francisco de Goya de Molina de Segura);’ ‘Del cosmos al aula: tras las huellas del meteorito de Molina de Segura’ (IES Villa de Alguazas en Alguazas) ‘Conectando saberes: construyendo futuro’ (IES José Planes de Murcia).