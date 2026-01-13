El Ciclo Pensamiento a Escena reflexiona sobre la masculinidad con 'Macho grita'

El próximo martes 13 de enero a las 18:00 h, el Teatro Romea de Murcia acogerá un nuevo encuentro del ciclo “Pensamiento a Escena”, integrado en el programa Experimenta Escénica, que busca abrir espacios de diálogo, reflexión y pensamiento colectivo sobre los espectáculos de Teatros y Auditorios de Murcia. Este ciclo propone detenerse, escuchar y compartir perspectivas, convirtiendo el teatro en un lugar de encuentro ciudadano y reflexión cultural.

'Macho grita': humor, música y crítica social

En esta ocasión, la reflexión se centra en “Macho grita”, el montaje más reciente de Alberto San Juan, que se representó el pasado viernes en el Teatro Romea. La obra combina humor, música en directo y una mirada crítica para cuestionar las construcciones contemporáneas de la masculinidad.

Tomando como punto de partida el año 1492, con hitos históricos como la Reconquista, la colonización de América y la expulsión de judíos y moriscos, San Juan establece paralelismos con las formas actuales de poder y con los modelos culturales de lo “macho”, invitando a reflexionar sobre estructuras heredadas, identidad y relaciones sociales.

Encuentro con expertos

El encuentro contará con la participación de Bartolomé Llor, director de la Unidad de Psiquiatría Forense de la UMU; Antonio Garrido, arquitecto técnico y filósofo; y Marcos Bote, sociólogo y director de la Oficina de Atención Social de la UMU.

Cuándo: Martes 13 de enero, 18:00 h Dónde: Salón de los Espejos, Teatro Romea, Murcia Entrada: Libre hasta completar aforo

La conversación será moderada por Nieves Pérez Abad, doctora en Letras y profesora de la ESAD. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, fomentando que los asistentes puedan pensar, preguntar y compartir perspectivas sobre las cuestiones planteadas por la obra.

El teatro como espacio de reflexión

Con esta propuesta, Teatros y Auditorios de Murcia refuerza la idea de que el teatro no es solo espectáculo, sino un espacio de diálogo, aprendizaje y reflexión colectiva sobre temas de actualidad, identidad y cultura, como la construcción de la masculinidad, su herencia histórica y su impacto en la vida contemporánea.