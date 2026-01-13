'Cartagena Piensa' despliega más de treinta actividades para reflexionar sobre los debates de nuestro tiempo

'Cartagena Piensa' encara su 28ª edición con una programación que se extenderá hasta finales de marzo y que reúne más de una treintena de actividades abiertas al público. El ciclo volverá a convertir la ciudad en un espacio de encuentro para el pensamiento crítico, la cultura científica y el debate social, con la participación de creadoras y creadores de distintos ámbitos.

Por Cartagena pasarán este trimestre nombres como la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán, la escritora uruguaya Fernanda Trías, el investigador Miguel Pajares, el ensayista y analista José María Lasalle, el sociólogo y divulgador Manuel Espín o la profesora y ensayista Isabel Balza, entre otros.

Presentación de la programación

La programación ha sido presentada este martes por el director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, junto a representantes del Grupo Promotor de Cartagena Piensa y de las entidades colaboradoras. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena y se construye, un trimestre más, desde la colaboración con universidades, asociaciones culturales y sociales y colectivos ciudadanos.

Según explicó González, esta nueva edición vuelve a situar en el centro debates de actualidad como la memoria histórica, las migraciones, la emergencia climática, la igualdad, la transformación digital, la educación, la ética o el feminismo. “Son cuestiones que no solo interpelan a especialistas, sino al conjunto de la ciudadanía”, subrayó, destacando el carácter abierto y plural del programa.

Desde el Grupo Promotor, Patricio Hernández recordó que Cartagena Piensa alcanza ya 28 trimestres de actividad continuada, “aportando al pensamiento público y al debate colectivo, con el objetivo de contribuir a una ciudadanía crítica, capaz de interpretar el mundo y buscar soluciones a sus problemas”. En este sentido, destacó también la participación, solo en este trimestre, de más de treinta colectivos diferentes.

Una programación diversa

Las actividades abordarán temas como el uso de la inteligencia artificial, la memoria democrática, el feminismo o la figura de Maruja Mallo, una de las artistas más relevantes de la Generación del 27. Junto a conferencias y encuentros, el programa mantiene secciones consolidadas como los Cafés Filosóficos, que se celebrarán en la cafetería El Soldadito de Plomo en colaboración con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia.

Entre las novedades de este trimestre figura un ciclo de iniciación a la ornitología, organizado junto a SEO BirdLife, que combinará charlas y actividades de avistamiento de aves. También regresa una nueva edición de las jornadas solidarias Aquí sólo queremos ser humanos, impulsadas por el Círculo de Silencio y otras entidades sociales, con la colaboración de los Servicios Sociales municipales.

Teatro, cine y exposición

El cine también tendrá su espacio con la proyección, el 6 de febrero a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, de Mariposas Negras, película galardonada con el Goya a la Mejor Película de Animación en 2025.

Por último, en colaboración con Amnistía Internacional, la UNED albergará del 2 al 27 de febrero la exposición fotográfica No soy una bruja. La muestra, que podrá visitarse gratuitamente, visibiliza la situación de mujeres acusadas de brujería en zonas del norte y noreste de Ghana, obligadas a vivir apartadas de sus comunidades y marcadas por el estigma y la exclusión.

El programa completo puede consultarse en www.cartagenapiensa.es y en la Agenda Ciudad de la web municipal.