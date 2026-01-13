Cartagena acerca su puerto a más de 2.000 estudiantes

El programa educativo ‘Conoce Tu Puerto’, impulsado por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) con la colaboración de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, continúa consolidándose como una iniciativa de referencia en la divulgación del papel del puerto entre la comunidad educativa y profesional.

Durante el año 2025, el programa ha atendido un total de 59 visitas, con 2.233 participantes, de los cuales 2.025 han sido estudiantes, 194 docentes y 14 profesionales procedentes de otros puertos, interesados en conocer de primera mano esta experiencia educativa pionera en España. Dentro de estas cifras se incluyen las 33 visitas realizadas por 30 centros educativos en el marco del convenio con la Consejería de Educación, que han permitido acercar la realidad portuaria a 1.188 visitantes, de los cuales 1.085 han sido estudiantes y 103 docentes, principalmente de los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria, así como de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Desde su puesta en marcha nos han visitado más de 8.000 alumnos que han tenido la oportunidad de conocer la actividad que realiza el Puerto de Cartagena, así como, su contribución a hacer de Cartagena y la Región un entorno más sostenible.

Las visitas guiadas combinan una explicación inicial del funcionamiento y la actividad del Puerto de Cartagena en la maqueta ubicada en el antiguo Club de Regatas, con un recorrido por los muelles más representativos, especialmente la dársena de contenedores, y una parada en la Cofradía de Pescadores, donde el alumnado conoce de primera mano la actividad pesquera y su importancia económica y social.

Además, el programa incorpora contenidos vinculados a la sostenibilidad y la protección del medio marino. Como parte de la experiencia, se muestra al alumnado el impacto del ruido submarino en la flora y fauna del puerto, a través del material audiovisual del proyecto europeo Life PortSounds, que desarrolla la Autoridad Portuaria de Cartagena.

De forma complementaria a las visitas, el Departamento de Sostenibilidad de la APC imparte en los centros educativos dos módulos didácticos, estructurados en sesiones de 50 minutos. El módulo ‘La vida en el Puerto’ sensibiliza al alumnado sobre los efectos del cambio climático en el medio marino, la vulnerabilidad de los ecosistemas y la contribución del Puerto de Cartagena al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El segundo módulo, dedicado a la Posidonia oceánica, acerca a los estudiantes el valor ecológico de estas praderas marinas y su papel esencial en la conservación de la biodiversidad.

Toda la información sobre estos módulos y las acciones medioambientales desarrolladas por la Autoridad Portuaria se encuentra disponible en la web observatorio.apc.es.

El programa ‘Conoce Tu Puerto’, nacido desde el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en la Región de Murcia y ha despertado el interés de otros puertos españoles, que ya están conociendo y replicando este modelo de divulgación y conexión puerto-sociedad.