Nando Robles: Cuatro cuerdas, una vida entera

Siempre que asisto a un concierto, analizo a cada uno de los componentes que forman la banda de manera independiente; me parece interesante y curioso que, por más formaciones que pasen, los músicos, en función del instrumento que manejan, tengan características similares hasta, si me apuran, su forma de expresión sobre las tablas.

El caso de los bajistas es bastante peculiar; ellos, con ese discreto saber estar, establecen el pulso manteniendo el tempo. Junto a la batería, son la base armónica sobre la que se construyen los acordes y melodías, sirviendo de puente entre ritmo y armonía para dar cohesión y profundidad a eso que tanto amamos, las canciones.

El bajista es como la columna vertebral técnica y creativa, apoyo, pilar de disciplina; en el caso del nuevo miembro de mi banda, autoexigencia, humildad y talento que sostienen la capacidad de trabajo en equipo desde una discreta posición a un lado del escenario.

Orígenes autodidactas

Como muchos artistas autodidactas, Nando empezó a tocar por casualidad con apenas 16 años junto a su pandilla del colegio. Recuerda que tal vez, en esos primeros 90, se interesaba más por el cine que por la música, pero sus amigos habían decidido montar una banda y nadie quería tocar el bajo, así que vendió su colección de cintas VHS y con lo que sacó, compró su primera guitarra, un bajo Academy, en Ritmo.

Tal vez nunca tuvo clara una vocación como músico, pero es consciente de que cuando se propone una meta, no para hasta hacerlo perfecto. La constancia en la música es fundamental para el éxito, superando incluso al talento innato.

Se considera afortunado por empezar en esto en la década de los 90, con una Murcia emergente donde se fraguaban bandas que bebían del grunge o britpop. Rememoramos recuerdos escuchando Heroin de The Velvet Underground y The Doors, The Cure y Blur y de ahí a un retroceso de años, ya que actualmente, me cuenta que solo pincha vinilos sesenteros, y todas las versiones que le pasan los miembros de Thee Psychoskys, una de las tantas formaciones que maneja este as de las cuatro cuerdas.

Referentes y legado

Observo entusiasmada que en la pared de su estudio cuelga una lámina firmada por Klaus Voormann. (Nando me ha contado que es, junto a Simon Gallup, Paul McCartney, Alex James, Andy Rourke, John Entwistle y Carol Kaye, su gran referente).

A esta obra la acompaña un post-it en el que se lee "BassNando Keep on Picking", y ahora lo entiendo todo. Klaus es conocido como el quinto Beatle, debido a su amistad y estrechas colaboraciones con cada uno de sus miembros tras la separación; también es el autor de la portada de Revolver (1966) y de los tres volúmenes de The Beatles Anthology (1995-1996). Tocó en álbumes fundamentales como Imagine, de Lennon, y participó en All Things Must Pass y en el histórico Concierto para Bangladesh de 1971.

Esa obra de arte es como el Grial de este gran bajista y mejor persona que es Nando Robles.

Trayectoria y proyectos

Un músico casi por casualidad que empezó con Delirio, más tarde tocó unos años con Bohem, de ahí a Popstal, Spop, Lukeai, y actualmente en Thee Psychoskys ("El grupo del que más aprendo musicalmente; tienen la capacidad de enseñar con humildad; además, en cada ensayo veo a mi mujer cantar desbordante talento") o con Clara Plath ("Me hacía muchísima ilusión con C.P.; Roberto López es responsable de que esté liado con esto de la música. Aprendí a tocar gracias a él, y forma parte de mi ‘mundo de los afectos’").

Y también es miembro del maravilloso proyecto Ruth y su flamante disco BLACKSHEEP junto a Ruth Lorenzo ("Conocer a Ruth fue una bocanada de aire fresco; hacer un disco de rock no entraba en mis planes, pero lo he disfrutado muchísimo en compañía de Sergio, David, Ricardo y Emilio. Y el resultado ha sido un disco auténtico, en el que se han respetado todas las opiniones, y eso mola mucho").

Second: 25 años de historia

Pero sobre todo es conocido porque en 1997 pasó a formar parte de Second hasta su disolución en 2023.

Sobre Second: "Siento agradecimiento con las personas que trabajaron con el grupo a lo largo de los años que estuvieron en activo. Obviamente, no te dan un premio ‘Leyenda’ por el esfuerzo de una única persona; hace falta mucha gente detrás, y yo me acuerdo siempre de todos ellos. Agencias, managers, técnicos, road managers, backliners y, sobre todo, de la gente que se acercaba después al camerino. He tenido suerte de mantener contacto con ellos; algunos fans de la banda han terminado siendo buenos amigos, así que siento gratitud por mantener los pies y la cabeza bien asentada".

La escena murciana hoy

Está claro que una banda como Second, con veinticinco años de historia y diez álbumes de estudio, sentó cátedra en Murcia, pero el recato de mi invitado está por encima de sentirse una estrella, y reconoce que sigue alucinando con lo que se cuece en el horno de la música murciana: "Es flipante ver lo que han conseguido Viva Suecia y Arde Bogotá, pero tampoco me sorprende después de escuchar las letras de sus canciones y las composiciones. Están donde merecen estar, y me alegro muchísimo por ellos.

He tenido el placer de tocar en casi todas las salas de Murcia y, por experiencia, puedo decir que somos muy afortunados de contar con un circuito tan sólido. Porque los grupos empiezan en los locales de ensayos y bares de su ciudad. Son muchos los que sostienen la programación, ya sean agencias, periodistas que dan voz... Hay muchos profesionales detrás de lo que llamamos ‘Escena Murciana’".

Y para variar, me falta espacio para describir a un músico que lleva en la escena más de treinta años ininterrumpidamente, un profesional al que todos quieren y respetan. Dijo una vez John Wayne: "Un hombre debe tener un código, un credo por el cual vivir", y desde luego, para Nando Robles, ese código reside en la profesionalidad, pero sobre todo, en la generosidad que, personalmente, me ha transmitido. ¡Gracias!