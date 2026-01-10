Malvariche: "La música popular que se transmite de padres a hijos y recreada con instrumentos reales no se puede perder"

Cuando se cumplen 40 años desde que Malvariche diera su primer concierto, allá por 1985 en su pueblo natal, la banda alhameña presenta un nuevo trabajo de estudio bajo el título de Te canto las 40. Se trata de un viaje por las melodías tradicionales del sureste y por temas de creación propia, con sentimiento en las letras, y un directo donde las baterías y las distorsiones han sido sustituidas por instrumentos acústicos como violín, flauta, bouzouki o pandero cuadrado.

En este proyecto encontramos a Rafa Medina, Juan Romero y Alfonso Marín, que hace ya treinta y tres años fundaron la banda por la que han pasado varias decenas de músicos y amigos, y que junto a Germán Medina, Carlos Contreras y Mari Tudela conforman Malvariche en la actualidad.

El disco, concebido como una auténtica partida musical, reúne 12 temas inéditos más un comodín, marcados por la energía habitual del grupo y por una mirada renovada hacia la tradición murciana, manteniendo el sello que los acompaña desde 1985: la defensa alegre y vitalista de las raíces populares y de la fiesta de los Corremayos.

Grabado entre mayo y octubre de 2025 en Primavera en el Atlas Estudio, el trabajo ha contado con numerosas colaboraciones: desde músicos locales como Antonio Cava o Pedro Cabrera hasta figuras muy vinculadas al folklore murciano como Miguel Ángel Montesinos ‘El Pantorrillas’, los Auroros de Alhama o el percusionista Óscar Esteban. También destacan las aportaciones eléctricas de Andrés López Bravo y el color instrumental de Chuvi. Dos de los temas (La Almendra y Canto de Alabanza) están dedicados al profesor Rafael García Nadal, fallecido en 2024, autor de las letras. Lejos de la nostalgia, Malvariche presenta un álbum que mira hacia adelante.

Rafa Medina, Germán Medina y Juan Romero nos descubren sus cartas.

Se cumplen 40 años desde que Malvariche diera su primer concierto ¿Cómo estáis viviendo este aniversario? ¿Quiénes seguís embarcados en esta fascinante aventura?

Rafa Medina: Seguimos con la ilusión y energía del primer día. Hemos disfrutado mucho recopilando fotos y recuerdos para la exposición que inauguramos el día 12 de diciembre en la casa de la cultura de Alhama, con un miniconcierto en el que tocamos las tres primeras canciones que Malvariche hicimos hace 40 años allí. En la exposición se ve toda la evolución de Malvariche, y se puede visitar hasta hoy, cuando presentamos Te Canto las 40 en el teatro cine Velasco de Alhama, y seguiremos tocando como desde el primer día: Rafa Medina (voz, guitarras, violín), Juan Romero (bajo) y Alfonso Marín (trompeta, flauta, armónica). Desde 2008, Germán Medina (bandurria, laúd, bouzouki, mandolina). Desde 2025, Mari Tudela (voz, guitarras, percusiones menores) y Carlos Contreras (batería, congas, djambe, cajón, percusiones menores). Aparte, seguimos contando con Andrés López Bravo en los temas de guitarra eléctrica y Diego Tudela en la batería para los pasacalles de Corremayos

"Te Canto las 40 es nuestra mejor jugada en esta partida de cartas musical, para la continuidad renovada de Malvariche", decís. ¿Cómo os planteasteis este nuevo disco? ¿Qué lo originó?

R.M.: Desde que grabamos Abonico en 2019, hemos ido desarrollando conciertos y experiencias más acústicas y tradicionales, con la voz de Mari Tudela, que pasó de colaboradora en algún tema a componente indispensable, y Germán, que cada vez aporta más temas nuevos, con frescura y una línea renovada. Con la mirada puesta en nuestro 40 cumpleaños hemos querido mostrar 12 temas nuevos con la misma ilusión que teníamos cuando hicimos nuestro primer disco. Tenemos ganas de seguir avanzando y aportando nuevas cosas a quien nos quiera seguir escuchando.

¿Qué habéis puesto sobre la mesa? ¿No tiráis de temas publicados anteriormente? Parece que Germán Medina ha tenido un papel relevante en este disco. ¿Ha sido la puesta a punto que necesitábais para arrancar?

Germán Medina: En este disco nos hemos jugado doce temas nuevos muy variados más uno extra, que intentan reflejar lo que es Malvariche actualmente: música folk animada, cerca del sonido tradicional, pero sin perder la esencia del grupo. Hay canciones más cuadrilleras y bailables, como La Yerbabuena o las Peretas del Cabrera, otras tradicionales, pero más calmadas, como Canto de Alabanza, rescatado de las grabaciones de Alan Lomax, o la Aurora de Alhama, incluso un trabalenguas tradicional infantil llamado Trabalenguas de Pablo. Es cierto que en la parte de los temas de autor, los que no han sido adaptados de la tradición, Germán ha tenido un peso compositivo mayor, aunque también está Malvariche, Malvariche, compuesto por Rafa, que quizá es el tema con el sonido por el que más nos reconoce todo el mundo.

Te canto las 40 suena un poco a declaración de intenciones. ¿Es este disco una mirada nostálgica al pasado o una reafirmación de que a Malvariche todavía le queda mucha guerra que dar?

G.M.: A pesar de todo el orgullo que sentimos por estar cumpliendo 40 años de música, la intención es que sea rotundamente lo segundo. Hemos seguido evolucionando la línea más acústica y tradicional del anterior disco, pero con varias novedades importantes: la voz de Mari Tudela, siendo la primera vez que hacemos temas con una voz femenina como cantante principal; la presencia de batería y guitarra eléctrica en temas puramente tradicionales, o la renovación de las percusiones menores de la mano de Carlos Contreras.Creemos que nos queda mucha guerra que dar, y ojalá el público así lo sienta.

Malvariche, Malvariche abre el disco, y habla de la aldea de Sierra Espuña. ¿Qué tiene para vosotros este lugar, que viene a ser como vuestro Shangrila? ¿De qué manera vuestra tierra ha moldeado vuestra forma de entender la música?

Juan Romero: Los alhameños siempre hemos estado muy unidos a nuestra sierra. Por aquellos entonces, varios de los componentes éramos scouts, y acampar en las casas de Malvariche era una de las aventuras más lejanas que teníamos a pie. Con sus leyendas, cuentos y guitarras a la luz de la hoguera, se convirtió en un sitio especial. En los principios decíamos de cachondeo que hacíamos ‘folk serrano’, y aunque en los primeros años tirábamos más de melodías más norteñas, enseguida le cogimos el gusto a las coplas del Tío Juan Rita y la Cuadrilla de Aledo.

¿La recuperación del repertorio tradicional —La yerbabuena del Berro, Diana alhameña, Aurora de Alhama— se plantea como una reinterpretación actualizada, respetuosa y dinámica? ¿En ese equilibrio reside gran parte de la fuerza del disco? ¿Habéis indagado sobre el paso de Alan Lomax por Alhama?

G.M.: Siempre que reelaboramos piezas tradicionales, lo hacemos con todo el cariño y respeto, pero teniendo claro que queremos darle nuestro sonido. Con ese punto de partida, algunos temas no cambian tanto y quedan con un sonido más tradicional, pero en otros nos gusta irnos por extraños derroteros, y salen cosas como La Yerbabuena de El Berro, con violín y trompeta, que ha quedado muy del otro lado del charco. Con esa variedad lo que intentamos es generar un repertorio redondo y entretenido para que la gente disfrute todo el concierto. Sobre las grabaciones de Alan Lomax, ya habíamos trabajado en el disco Abonico, que incluye jota, malagueña y parrandas de Alhama, tal cual fueron recogidas por él en los años cincuenta. En este disco, el tema incluido ha sido Canto de alabanza, con letra más litúrgica.

La banda ha contado además con numerosas colaboraciones en este disco. ¿Se han ido sumando a la grabación o fueron escogidos anticipadamente?

R.M.: Siempre nos ha gustado contar con amigos que colaboren en nuestros discos, desde que en 1995 lo hiciera Manuel Luna o en 2016 el mismísimo tío Juan Rita, pasando por Emilio del Carmelo, el Banana, la coral Discantus o La Ronda de Motilleja, entre otros. Para este nuevo disco hemos querido seguir contando con más amigos que todavía no lo habían hecho, como Pedro Cabrera, Miguel Montesinos el ‘Pantorrillas’, Antonio Cava de la cuadrilla de El Berro, el Chuvi de Tribal Son y los Auroros de Alhama.

¿Creéis que la música folk vuelve a estar de moda? ¿Es un buen momento para bandas como Malvariche?

J.R.: Creemos que sí, la música popular que se transmite de padres a hijos y recreada con instrumentos reales no se puede perder; solo hay que darse una vuelta por los múltiples encuentros de cuadrillas. Últimamente vemos en este mundillo una nueva ola que se abraza a la electrónica para llevar la tradición a nuevos públicos; está bien, es otra forma de difundir estas músicas. Nosotros no nos vemos usando samplers; nuestra apuesta siempre ha sido la mezcla de instrumentación tradicional con la rockera.

Cuando miráis atrás, a aquellos inicios en Alhama, ¿qué queda de esos jóvenes que empezaron a experimentar con la raíz? ¿Qué se siente al ver que en vuestros conciertos se mezclan varias generaciones ?

R.M.: Seguimos teniendo las ganas del principio, queremos seguir haciendo conciertos aportando lo mejor de nosotros, queremos seguir emprendiendo nuevos proyectos para los que todavía no nos conocen. Nos encanta ver cómo bailan nuestras canciones abuelos, padres e hijos, y nos da mucha vida ver cómo la gente se siente feliz con nuestra música.

Un vistazo atrás. ¿De qué os sentís más orgullosos?

J.R.: De haber creado una gran familia; por la banda han pasado más de veintitantos músicos a lo largo de los años, y tenemos seguidores y amigos desde el principio, aunque quizá nuestro hito más exitoso sea haber creado de la nada el Pasacalles de Corremayos de nuestro pueblo, festejo que mueve cada año a más de 10.000 personas por las calles de Alhama.

Desde hace unos años, el grupo también desarrolla un espectáculo infantil. ¿Es importante llevar la música popular a los niños?

G.M.: Creemos que es fundamental. A pesar de estar en el momento de la historia donde más música se escucha, es frustrante ver cómo en general la música que llega al gran público es, salvo excepciones, de estilos muy poco variados, y normalmente muy desarraigada de nuestra cultura y tradiciones. Por desgracia, no somos un país que apueste realmente por una educación musical, ni siquiera por una educación cultural. Por eso, acercar estas músicas a los más pequeños a modo de juego, como algo divertido, puede ser una muy buena forma de sembrar en ellos un interés futuro por la música de nuestra zona. Como suele decir el grupo Mayalde en sus conciertos, la mayoría de nosotros estamos aquí porque nuestros abuelos se bailaron juntos una jota o una malagueña hace mucho tiempo. Deberíamos valorar mucho más nuestro legado musical.

¿Cuál es el secreto de salud de la banda para aguantar 40 años sin perder la sonrisa y las ganas de bailar? ¿Después de soplar 40 velas qué viene?

J.R.: Supongo que en parte es no haber vivido de esto. Por suerte o por desgracia, no pegamos el pelotazo en su día, y todo ha sido una carrera de fondo. Además, la banda ha estado en constante cambio; el que ha ido perdiendo las ganas ha dejado paso a nueva savia. Después de estas 40 velas, siguen intactas las ganas de llevar nuestra música a cualquier rincón donde nos reclamen. Aún nos queda mecha.