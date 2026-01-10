Beniaján se ilumina a la luz del arte y las velas

Las calles del barrio de San Roque, en el casco antiguo de Beniaján, volverán a encenderse este sábado con miles de velas para acoger una nueva edición de Beniaján en Vela, una cita que se ha hido consolidando en el tiempo y que transforma el pueblo en un escenario artístico al aire libre; tras el aplazamiento obligado por las lluvias en diciembre, la localidad confía en que el tiempo permita celebrar por cuarto año consecutivo una de sus noches más singulares.

Horario y actividades

A partir de las 18:00 horas de este sábado comenzará el encendido progresivo de las velas, mientras que media hora después arrancarán de forma simultánea las actuaciones repartidas por el recorrido; durante tres horas, hasta las 21:30, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música, canto coral y danza, teatro y espectáculos callejeros, un rincón literario, exhibiciones de gimnasia y arte, actividades participativas para todas las edades y un pequeño mercadillo; no faltará el folklore tradicional, ni el toque humorístico que cada año aporta la chirigota local.

Un evento comunitario

Lejos de ser un acontecimiento puntual, Beniaján en Vela se ha convertido en un ejercicio colectivo de creación y convivencia; la iniciativa está impulsada por la Alcaldía de Beniaján y cuenta con la colaboración del Grupo de Acción Comunitaria, que agrupa a buena parte de las asociaciones del pueblo; en esta edición participan alrededor de una veintena de colectivos, todos de manera altruista, reforzando el carácter abierto y diverso de la propuesta. Desde la alcaldía destacan que "la implicación del vecindario es fundamental, muchas familias colaboran en la decoración de calles y fachadas, creando una atmósfera íntima y acogedora que distingue a esta celebración de cualquier otra".

Si en años anteriores la cita servía como antesala de la Navidad, este año se convierte en su epílogo; la organización confía en que sea "el mejor cierre posible a las fiestas y, al mismo tiempo, una forma simbólica de inaugurar el nuevo año", un punto de encuentro iluminado por miles de velas, donde el arte y la comunidad se convierten en protagonistas.