Zahara, un ejemplo de reinvención creativa en Murcia

Zahara continúa con su gira Acustiquísimo, un formato íntimo y visceral. Lo suyo es un ejemplo de reinvención creativa. Hay un abismo desde su primer álbum, aquel autoeditado Hecho en casa (2001), a la artista que deslumbró con el pop electrónico abiertamente confesional, audaz y sangrante de Puta (2021) –mejor disco del año para medios como Mondo Sonoro, siete Premios MIN, Ojo Crítico y Odeón a Mejor Artista Alternativa–, y que transformó su carrera y su vida. Su reinterpretación, Reputa (2022), en colaboración con algunos de los nombres más destacados de la escena alternativa, le valió su primera nominación al Latin Grammy.

En 2025 editó Lento ternura, su sexto álbum y el primero íntegramente producido por ella, en el que confirmaba su madurez artística y su compromiso con una obra que cuestiona la vorágine contemporánea a la vez que profundiza en su propia experiencia vital.

Zahara lo ha vuelto a hacer. Justo cuando creíamos conocer todas sus facetas —desde el ruido de los festivales hasta el terciopelo del Lento Ternura—, llegaba con una gira de salas, pero por partida doble. Porque esta temporada 2025-2026 la artista ubetense recorrerá ciudades con dos espectáculos completamente distintos. Uno, de banda y cuerpo eléctrico, con nuevo repertorio y el pulso de esa ternura que late lento. El otro, íntimo y a flor de piel: el Acustiquísimo, en su versión más ambiciosa hasta la fecha.

¿Cuándo? Sábado, 21.00 horas

¿Dónde? Teatro Circo de Murcia

¿Precio? 25 euros

La dirección artística del show corre a cargo de la propia Zahara, que ha estado implicada en cada una de las partes, rodeándose de su equipo habitual. Para el vestuario ha vuelto a contar con Moisés Nieto; las visuales han sido creadas junto a Guillermo Guerrero; con Olga Pérez se han trabajado las coreografías; la realización e iluminación ha corrido a cargo de Tuá Pro, con Diego García en la programación e iluminación; y la escenografía, diseñada por Ezequiel Gómez, está compuesta, entre otros elementos, por una plataforma que la coloca en las alturas, la ─ya imprescindible─ cinta de correr y el polilín protagonista de la portada de Lento Ternura, que acoge en su interior uno de los momentos más mágicos del concierto.

En palabras de la propia artista: «He intentado mostrar la esencia del disco en el escenario, traerme las olas de Formentera y sentir la vida pasando rápido ante mis ojos, sus michis y, por supuesto, su humor, sin olvidarme de la rave, de‘PUTA y de algunas canciones muy especiales para mí que hacía tiempo que no salían a bailar». El Acustiquísimo contará con nuevos elementos —ella aún no revela cuáles, pero promete sorpresas—, y rescatará joyas que no han sonado en años, incluso alguna inédita en directo. Un espacio pensado para que brillen canciones que no encuentran su sitio en ningún otro lugar, y para que el silencio también se escuche.

Sobre el escenario, sola con sus guitarras, pedales, un piano y percusiones, Zahara «despliega un espectáculo técnicamente complejo», han explicado desde su agencia. Este formato, que lleva más de una década evolucionando, muestra a una Zahara cruda, desgarradora, mutante, capaz de llevarte de la intimidad a la épica, un viaje por su universo sonoro más vulnerable que recorrerá algunos de los teatros más emblemáticos de España.