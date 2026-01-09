'Peña + Peña' y otros espectáculos programados en los teatros de la Región de Murcia este fin de semana

Candela Peña y Secun de la Rosa desembarcan en Cartagena con Peña+Peña, un espectáculo de humor directo, fresco y sin filtros, pensado para convertir cada función en una experiencia única. La obra se aleja de los guiones estrictos y de los textos previsibles; sobre el escenario, todo surge de la improvisación, la interacción con el público y la química natural entre ambos actores.

El espectáculo combina anécdotas, reflexiones cotidianas, juegos escénicos y humor espontáneo. Lo que empieza como una conversación informal puede convertirse en confesiones inesperadas, situaciones hilarantes o momentos de emoción compartida. Cada función es distinta, porque Peña y Secun adaptan el ritmo, las bromas y las historias a la energía del público, garantizando que nadie vea la misma función dos veces.

Candela Peña, ganadora de tres Premios Goya, aporta a la obra su experiencia, versatilidad y talento teatral, mientras que Secun de la Rosa, reconocido actor y dramaturgo con galardones como el Telón Chivas al Autor Revelación, suma ingenio, musicalidad y fuerza escénica. Juntos, forman un dúo que domina la improvisación, la comedia física y la interacción directa con la audiencia. La complicidad que ambos muestran sobre el escenario es uno de los principales atractivos de la obra y permite que la risa surja de forma natural y genuina.

Más allá del humor, Peña+Peña ofrece un espacio donde el público se convierte en parte activa de la función. La improvisación permite explorar la relación entre actor y espectador, creando momentos de autenticidad que pocas veces se ven en teatro convencional. Cada gesto, cada comentario y cada mirada están cargados de espontaneidad y emoción, recordando que el teatro es un espacio de encuentro, conexión y sorpresas.

El montaje no solo garantiza risas, sino que también invita a reflexionar sobre la vida cotidiana, la creatividad y la capacidad humana de disfrutar de lo inesperado. La obra es apta para todos los públicos, ofreciendo un humor accesible, directo y lleno de ternura, que mezcla comedia, espontaneidad y una dosis de verdad que solo dos intérpretes de su nivel pueden lograr.

¿Cuándo? Domingo. 12.30 horas

¿Dónde? Auditorio El Batel, Cartagena

¿Precio? 26/36/38 euros

‘L’APPEL DU VIDE’: circo contemporáneo desde el vértigo

La compañía murciana Siroco presenta L’appel du vide (La llamada del vacío), un espectáculo de circo contemporáneo que explora esa extraña sensación de vértigo ante las decisiones capaces de cambiar una vida.

La propuesta combina disciplinas como la báscula coreana, los portes acrobáticos y la acrodanza, dando forma a una pieza poética que reflexiona sobre el deseo de volar más que sobre el miedo a caer.

Siroco es un proyecto multicultural impulsado por el acróbata ruso Vitaly Motouzka y cuenta con residencia artística en La Cítrica Activa de Murcia desde 2021.

¿Cuándo? Viernes, 20.00 horas

¿Dónde? Teatro Circo, Murcia

¿Precio? Desde 10 euros

Facu Díaz / L.O.

‘ESTO NO ES CULPA DE NADIE’: Facu Díaz vuelve al stand up

Facu Díaz regresa al monólogo con Esto no es culpa de nadie, un espectáculo de humor político en el que observa, con ironía y sarcasmo, un mundo que se derrumba sin que nadie quiera asumir responsabilidades.

Micrófono en mano, el comediante uruguayo se presenta como un violinista del Titanic, mezclando autoreferencias, proclamas políticas y chistes deliberadamente apropiados para construir un relato tan ácido como provocador.

¿Cuándo? Domingo, 19.00 horas

¿Dónde? Teatro Circo, Murcia

¿Precio? 22 euros

‘CLARAMONTE’ reivindicación de un dramaturgo murciano del Siglo de Oro

El ciclo Clásicos en Enero acoge el estreno de Claramonte, una obra que reivindica la figura del dramaturgo murciano Andrés de Claramonte en el 400 aniversario de su fallecimiento.

Dirigida por María Rodríguez, la propuesta parte del debate en torno a la autoría de La estrella de Sevilla, tradicionalmente atribuida a Lope de Vega, y combina verso clásico, música y autoficción para dialogar con el presente.

El reparto está formado por Marcos Montagud, Alejandra Lifante y Joan Serrano Carratalá, en una coproducción de elpreciodelpeine y Arena Teatro y Danza.

¿Cuándo? Sábado 20.00 horas

¿Dónde? Teatro Romea, Murcia

¿Precio? Desde 12 euros

'Cosas que caen del cielo / L.O.

'Cosas que caen del cielo', un meteorito que hizo historia

En la madrugada del 24 de diciembre de 1858 cayó un meteorito en Molina de Segura que según dicen, iba cargado de una curiosa radiación que afectaba a algunas personas otorgándoles de unas irresistibles ganas de escribir, inventar historias y hacer poesía.

Cosas que caen del cielo es el relato del hecho documentado de la caída, mezclado con aires de realismo mágico, contado bajo las faldas de un brasero cuyas brasas están a punto de extinguirse.

Teatro de objetos, música en directo y una buena dosis de humor, ternura y folclore para hablar sobre las secuelas que deja un impacto, el origen de un universo propio y la necesidad de ficción y fricción frente a la realidad que nos toca vivir.

¿Cuándo? Sábado, 2O.00 horas

¿Dónde? Teatro Villa de Molina

¿Precio? 10 euros

‘PEDRO Y EL LOBO’, el padre de todos los cuentos musicales

El domingo en el Auditorio regional Víctor Villegas, Pedro y el Lobo, de la compañía Títeres Etcétera, dentro del ciclo de Conciertos en Familia, apuesta, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), por la música sinfónica en directo como experiencia compartida entre generaciones.

La versión combina música en directo, narración y un lenguaje visual claro y directo, como dibujos de niños sobre una gran pizarra de neón. Todo ello configura una puesta escénica poética y sugerente reconocida en teatros y festivales de todo el mundo y ha despertado la imaginación y la curiosidad musical del público más joven.

Compuesta en 1936, Pedro y el Lobo es una de las obras más célebres del repertorio sinfónico para la infancia. Su compositor, Sergei Prokófiev, concibió esta pieza como un cuento musical en el que cada personaje está representado por un instrumento de la orquesta, permitiendo a niños y adultos descubrir de forma amena y directa los timbres y colores del conjunto sinfónico.