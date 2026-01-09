Manifa, un aquellarre punk en Murcia

La música en Euskadi siempre ha tenido muy buen estado de forma, y la culpa es de grupos como Manifa, humildes, honestos, directos y sinceros; nutren el panorama y le dan una pincelada de color. Ruido del bueno es el grito de guerra de esta banda bilbaína de punk rock combativo, desvergonzado y crítico. Llevan más de 20 años al pie del cañón, incansables e imbatibles, con siete discos de estudio publicados y un sinfín de conciertos a sus espaldas.

Manifa es una de esas bandas que ha sabido madurar musicalmente para alcanzar una peculiar seña de identidad sin quedarse obsoleta, ofreciendo siempre su mejor versión junto a su inseparable séquito, los ‘Clowns of Anarchy’. En 2023 se proclamaron reyes del circo anarquista con una espectacular gira 20 Aniversario y la publicación de Asesinos, álbum con el que se erigieron como la voz de todos esos bufones, brujas, piratas, rebeldes y desheredados de la civilización que han sido perseguidos desde hace siglos. Les quedan muchas noches incendiarias por vivir.

En sus temas, la banda de Repélega no deja títere con cabeza. Hablan del circo del rock, de la iglesia, de los macrofestivales, de las anécdotas del mundillo de la música, de los grupos tributo... con una trabajada sátira y una puesta en escena contundente y singular. Su espectáculo conecta con el público entre máscaras, fuego y pinturas de guerra; nada tiene que envidiar a un akelarre.

En 2026 celebran el décimo aniversario de la publicación de su quinto álbum, Cristales rotos, con una edición especial en formato EP que incluye cuatro temas grabados en el Manifest (Bilbao), en una gira que comienza en GBC.