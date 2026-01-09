'Macho grita', una revisión crítica de España desde el humor y la música en Murcia

Alberto San Juan presenta en el Teatro Romea 'Macho grita', uno de los espectáculos más personales y ambiciosos de su trayectoria reciente. Coproducido junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el montaje propone una reflexión escénica que cruza historia, política y memoria colectiva para interrogar el presente desde el humor, la palabra y la música en directo.

El punto de partida es el año 1492, un momento fundacional en el relato histórico español que concentra algunos de los grandes mitos nacionales: la culminación de la Reconquista, el inicio de la colonización de América y la expulsión de judíos y moriscos. A partir de ese ciclo histórico, San Juan traza una línea que conecta aquellas lógicas de conquista, dominio y exclusión con las formas contemporáneas de poder y con la construcción cultural de la masculinidad en España.

Lejos del relato académico, Macho grita adopta un enfoque personal y escénico, en el que el actor y dramaturgo se sitúa como narrador y cuerpo en escena. El espectáculo no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas: cómo se ha construido «lo macho» como modelo cultural, qué consecuencias ha tenido esa herencia en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y hasta qué punto seguimos reproduciendo hoy estructuras de violencia simbólica y material heredadas del pasado.

¿Cuándo? Viernes. 20 horas ¿Dónde? Teatro Romea. Murcia ¿Precio? 10/12/15 euros

El humor es una de las herramientas centrales del montaje. Un humor afilado, a ratos incómodo, que funciona como vía de acceso a cuestiones profundas sin caer en el discurso solemne. La risa se convierte así en un espacio de pensamiento, capaz de desmontar relatos oficiales y de cuestionar certezas asumidas.

La música en directo desempeña un papel fundamental en la dramaturgia. Sobre el escenario, San Juan está acompañado por una banda formada por Claudio de Casas (guitarra), Pablo Navarro (contrabajo), Gabriel Marijuan (batería) y Miguel Malla (saxo y teclados). La presencia de los músicos transforma la función en una experiencia híbrida entre teatro y concierto, aportando ritmo, atmósferas y contrapuntos emocionales al discurso escénico.

Con una duración aproximada de 75 minutos y recomendada para mayores de 16 años, 'Macho grita' se inscribe en la línea de trabajos de Alberto San Juan que revisitan la historia y la identidad desde una mirada crítica y contemporánea. El espectáculo nace, según su autor, del deseo de asomarse a una historia invisibilizada para tratar de entender un presente marcado por el agotamiento de los modelos de dominación sobre los que se han construido nuestras sociedades.

'Macho grita' no es solo un recorrido por el pasado, sino una invitación a pensar qué relatos seguimos sosteniendo hoy y cuáles estamos dispuestos a cuestionar.