Germán Salto, en Murcia: guitarras protagonistas y armonías vocales

Con una sólida carrera respetada por la crítica nacional y una personalidad que siempre ha apostado por la canción como núcleo de todo, Germán Salto firma su segundo álbum en castellano, Ojo de Bife, y el primero editado por Calaverita Records. En lo artístico, el disco nace del deseo de reconectar con las influencias que le inspiraron desde sus inicios: el rock americano y el power pop, con ecos de Tom Petty, Dawes, Teenage Fanclub o Alejandro Escovedo. La producción, a cargo de Ricky Falkner (Love of Lesbian, Iván Ferreiro), acentúa esa dualidad: por un lado, la energía de una banda en directo, y por otro, el cuidado en los arreglos de pedal steel, hammonds, violín y coros, que suman matices sin ocultar la esencia de cada canción. En lo personal, surge de la necesidad de escribir para comprender —y aliviar— sus propias crisis existenciales. El hilo conductor es la relación con los demás: el amor, la amistad y los lazos humanos como forma de dar sentido a la vida.

Cuando escuchamos a Salto con su primer disco, aquel que no tenía título, pero ya por todos conocido como el mítico Gallo, descubrimos a un artista gigantesco, capaz de algo tan complicado como combinar y destilar en un disco o incluso en una sola canción las mejores enseñanzas de los Beatles, Neil Young, Big Star y los Allman Brothers.

Germán (Salto para los amigos) ha seguido trabajando sin descanso, y ha construido poco a poco en este tiempo una burbuja completamente aislada del exterior desde la que sigue haciendo crecer su idea de la música. Parece que ha soñado sus canciones, nacidas sin reglas, sin depender de nada de lo de fuera. Da la impresión de que ni se ha planteado en qué año vive. Por eso Ojo de Bife es tan sorprendente. Personal y único, pero lleno de referencias nunca modestas. También hay estribillos, por supuesto, pero a lo mejor varios en una canción, o en realidad disimulados en una estrofa prodigiosa. Y hay arreglos, a toneladas, pero sublimes.

¿Cuándo? Viernes, 20.30 horas

¿Dónde? Sala Musik, Murcia

¿Precio? Desde 16 euros

A lo largo de su trayectoria, Germán Salto ha compartido escenario con The Lemon Twigs, Sidecars, Loquillo, The Jayhawks, Steve Wynn, Gospelbeach, Tim Easton... Ahora presenta su propuesta más eléctrica y directa hasta la fecha, defendiendo el nuevo repertorio en formato de quinteto junto a Pablo Solo, Manu Garaizabal, Iñigo Pilatti y Pere Mallén. Un concierto de sonido sólido, guitarras protagonistas y armonías vocales, que equilibra energía, cercanía y emoción.

Le acompaña Back to The Hills, cuarteto castellonense (en el que también milita Santi Campos), con influencias del rock americano de los años 70 y un sonido que transita entre el power pop y el indie. Su propuesta, repleta de melodías pegadizas y estribillos potentes, promete una noche vibrante.