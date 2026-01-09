El ciclo anual Cehegín Cultural dedica su edición 2026 al teatro con ‘Voces de la escena’

El Ayuntamiento de Cehegín, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Lolo García, junto con la Sede Permanente de la Universidad de Murcia en Cehegín, ha presentado la nueva edición del ciclo de conferencias del Cehegín Cultural, que este año se dedica al teatro bajo el título ‘Voces de la Escena’. La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y del director de la Sede Permanente de la Universidad de Murcia, Salvador Ruiz. En la misma ha estado también presente Belén Fernández Collados, miembros de la Sede Permanente.

Las conferencias se celebrarán en el Centro Cultural Adolfo Suárez, a las 20:00 horas, y contarán con la participación de reconocidos profesionales del mundo teatral, que compartirán su experiencia y visión sobre la escena actual.

Programación

Presentación de la edición 2025 del ciclo 'Cehegín cultural' / Enrique Soler

La primera cita será el viernes 16 de enero, con Susi Espín, actriz ceheginera, con la ponencia ‘Apostar y defender desde la periferia’. Su trayectoria se ha caracterizado por la versatilidad interpretativa, la formación continua y el compromiso con la cultura. A lo largo de su carrera ha desarrollado su trabajo principalmente en el teatro, aunque también ha participado en proyectos audiovisuales y actividades relacionadas con la difusión cultural.

El ciclo seguirá, el viernes, 23 de enero, con Eva Llorach, actriz de teatro, cine y televisión, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación 2019, con ‘Un giro inesperado de guion’

César Oliva también pasará por la casa de la Cultura de la población del Noroeste murciano, el viernes 30 de enero, pedagogo y dramaturgo, fundador del Teatro Universitario de Murcia, director del Centro de Documentación Teatral y primer director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, que abordará ‘¿Para qué sirve el teatro?’.

El viernes 6 de febrero, será el turno de Julio Navarro, actor y director teatral murciano, responsable de la Compañía Teatral “Cecilio Pineda” y de la representación anual del Don Juan Tenorio en el Teatro Romea, con ‘Don Juan Tenorio. Entre el amor y la muerte’.

La clausura de esta edición 2025 será el próximo viernes 28 de febrero con la participación de Nacho Guerreros, una de las figuras más reconocidas y queridas del panorama artístico español y actor conocido por sus papeles en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, cerrará el ciclo compartiendo su experiencia en la interpretación teatral y audiovisual con la conferencia “Interpretar la vida con honestidad”.

Compromiso con la escena

Desde la Concejalía de Cultura se destaca que esta edición de “Voces de la Escena” consolida el compromiso del Ayuntamiento de Cehegín con la difusión del teatro, la formación cultural y el acercamiento de las artes escénicas a la ciudadanía, fomentando el diálogo entre profesionales del sector y el público local.

El ciclo se configura como una oportunidad única para conocer de primera mano la trayectoria de figuras relevantes del teatro español y para reflexionar sobre la función social, educativa y artística de esta disciplina.

El Ayuntamiento de Cehegín invita a todos los ciudadanos a participar en estas conferencias y disfrutar de un programa cultural de primer nivel que combina aprendizaje, experiencia y creatividad.