Tres autores murcianos ya están al alcance de todos desde la Biblioteca Nacional

Las obras de tres autores nacidos en la Región de Murcia ya pueden ser editadas, reproducidas o difundidas de forma pública y gratuita a través de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Se trata de Juan Antonio Dimás Hernández, Juan Antonio Avilés y Ginés Vidal y Saura, fallecidos en 1945 y cuyas creaciones han pasado a dominio público en 2026, al cumplirse 80 años de su muerte, tal y como establece la legislación española.

La incorporación forma parte del trabajo anual que realiza la BNE para digitalizar y difundir el patrimonio cultural que queda libre de derechos. En esta edición, la institución ha puesto a disposición del público más de 600 obras de 154 autores españoles, pertenecientes a ámbitos tan diversos como la literatura, la ciencia, la educación, el periodismo, la música o las artes plásticas.

El paso de estas obras a dominio público implica que han dejado de tener derechos de autor y pueden leerse, descargarse y reutilizarse libremente, sin necesidad de pagar ni pedir permisos. Esto permite su uso tanto para la lectura personal como en el ámbito educativo, cultural o creativo, a través de la plataforma BNE Digital, accesible para cualquier ciudadano.

Juan Antonio Dimás Hernández, educación y protección de la infancia

Nacido en Lorca en 1880, Juan Antonio Dimás Hernández desarrolló una intensa trayectoria como pedagogo, profesor y abogado, en una época en la que la educación se consideraba una herramienta clave para la modernización del país. Su labor estuvo estrechamente vinculada al Tribunal Tutelar de Menores, institución pionera en la atención jurídica y social a la infancia.

Juan Antonio Dimas en Águilas 1925. / L. O.

Sus escritos, ahora accesibles en el catálogo digital de la BNE, abordan cuestiones relacionadas con la formación cívica, la pedagogía y la protección legal de los menores, y resultan especialmente útiles para entender cómo se afrontaban los problemas sociales y educativos en la España de principios del siglo XX. La recuperación de su obra permite redescubrir a un autor poco conocido fuera del ámbito especializado, pero muy representativo de su tiempo.

Juan Antonio Avilés, una mirada fotográfica a la España del siglo XX

El cartagenero Juan Antonio Avilés, nacido en Casas de Tallante en 1886, fue uno de los fotógrafos murcianos con mayor proyección nacional de su generación. Inició su actividad profesional en los años en que la fotografía comenzaba a consolidarse como herramienta informativa y colaboró con medios de referencia como ABC y Blanco y Negro, además de otras publicaciones.

En total, la institución ha digitalizado más de 600 obras de 154 autores

Su obra fotográfica, hoy conservada y digitalizada por la Biblioteca Nacional, ofrece una mirada directa sobre la vida cotidiana, los actos públicos y los cambios sociales del primer tercio del siglo XX. Sus imágenes permiten al lector actual acercarse a una época en transformación y entender el papel que la fotografía empezó a desempeñar en la construcción del relato informativo moderno.

Ginés Vidal y Saura, diplomacia y escritura

El tercer autor murciano es Ginés Vidal y Saura, nacido en Cartagena en 1890. Diplomático de carrera y escritor, representa a una generación de intelectuales que combinaron la acción política y administrativa con la reflexión escrita. Su trayectoria se desarrolló en un contexto marcado por profundas tensiones sociales y políticas, que quedan reflejadas en sus textos.

La obra del diplomático permiten comprender el clima intelectual y político de la España del siglo XIX

Las obras conservadas en la Biblioteca Nacional permiten aproximarse a su pensamiento y a su visión del mundo, ofreciendo una lectura valiosa para comprender el clima intelectual y político de la España de su época. Su incorporación al dominio público abre la puerta a nuevas lecturas y estudios sobre una figura hasta ahora poco accesible para el gran público.

Murcia en el mapa cultural del dominio público

La digitalización de estas obras se completa con la incorporación de nuevas semblanzas biográficas en el portal Autores en la BNE y con un mapa interactivo que permite localizar a los autores por lugar de origen, profesión o nombre. En ese recorrido geográfico y cultural, la Región de Murcia queda representada por estos tres creadores, cuyos trabajos pasan ahora a formar parte del patrimonio cultural accesible sin restricciones.

Las obras pueden consultarse gratuitamente en BNE Digital, lo que facilita su recuperación por parte de investigadores, docentes y lectores interesados en conocer mejor la aportación murciana a la historia cultural española del siglo XX.