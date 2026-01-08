Arranca en la Filmoteca Regional la conmemoración del centenario de Paco Rabal con Benito Rabal como protagonista

Este viernes, la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ inaugura la programación especial organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes para celebrar el centenario del nacimiento del icónico actor murciano. La cita contará con la presencia de su hijo Benito Rabal, quien acompañará la proyección de dos obras muy significativas: el documental Paco, mi padre y la película Los santos inocentes, dirigida por Mario Camus.

Benito Rabal comenta las obras de su padre

Benito Rabal comentará con el público estas obras. Paco, mi padre es un viaje íntimo que permite acercarse a la figura de Paco Rabal desde la memoria de su hijo, mientras que Los santos inocentes fue la película que le valió el Premio de Interpretación Masculina en el Festival de Cannes 1984, compartido ex aequo con Alfredo Landa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, destacó que esta sesión especial "es una forma excelente de iniciar la conmemoración del centenario de Paco Rabal, y que lo hacen de la mano de su hijo Benito y de dos obras en las que estuvo profundamente implicado, como Paco, mi padre y Los santos inocentes, una de las películas cumbre del cine español y de su trayectoria".

Ciclo de cine: un recorrido por la carrera de Paco Rabal

El ciclo continuará durante el primer trimestre de 2026 con una veintena de películas que recorren la carrera de Paco Rabal, desde sus primeros papeles en las décadas de los 50 y 60 hasta sus obras más emblemáticas. Tras la sesión con Benito Rabal, el 13 de enero se proyectará La honradez de la cerradura, de Luis Escobar, la primera película en la que el actor aguileño fue protagonista estrenada en 1950. Entre las siguientes proyecciones de enero se incluyen títulos como Hay un camino a la derecha, de Francisco Rovira Beleta; Murió hace quince años, de Rafael Gil; Amanecer en puerta oscura, de José María Forqué; e Historias de la radio, de José Luis Sáenz de Heredia.

Próximos meses

Febrero y marzo se centrarán en los años 60 con películas destacadas como Viridiana, de Luis Buñuel; La mano en la trampa, de Leopoldo Torre Nilsson; Noche de verano, de Jorge Grau; y El eclipse, de Michelangelo Antonioni. También se proyectarán Llanto por un bandido, de Carlos Saura; Currito de la Cruz, de Rafael Gil; La religiosa, de Jacques Rivette; Marie-Chantal contra el dr. Kha, de Claude Chabrol; Camino del Rocío, de Rafael Gil; y María Rosa, de Armando Moreno. Para la época de Semana Santa se han seleccionado obras con temática religiosa como Nazarín, de Luis Buñuel; Los desafíos, de Claudio Guerín, José Luis Egea y Víctor Erice; La guerra de Dios y El beso de Judas, de Rafael Gil; o Salzillo o la soledad de Jesús, de Primitivo Pérez.

Para conocer los días y horarios de la programación de las películas del centenario de Paco Rabal se puede consultar la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’.