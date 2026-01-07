Inmersión de luces y sonidos en la nueva instalación del Centro Párraga

Varios grupos de 12 afortunados podrán disfrutar de la nueva instalación Das Oszilloskop en el Centro Párraga, un espectáculo inmersivo y sensorial, que proporciona el arte osciloscópico a través de las formas que producen las ondas iluminadas. Este jueves, viernes y sábado estará abierto en pases gratuitos para los grupos reducidos y se desarrollarán de 18.00 a 22.40 horas, previa reserva en el correo lasociedaddebauman@gmail.com.

La instalación corre a cargo del colectivo La Sociedad de Bauman integrada por el murciano Juan Rivas, Óscar Rochet y Carlos Pizarro que unen sus conocimientos y prácticas contemporáneas para una visión renovada y actual del arte osciloscópico del siglo XX, integrando la producción de espacios sonoros propios hechos a medida para el conjunto de las visuales. Esta se concreta en un cubo físico formado por aristas con visuales proyectadas simultáneas y sincronizadas en sus cuatro caras interiores con proyectores de vídeo láser de última generación. Dentro, acoge al público acostado sobre esterillas posicionadas de forma radial como las saetas de un reloj. La experiencia durará cerca de 20 minutos. El espectáculo permite al espectador ver las cuatro aristas del cubo a la vez y el espectro sonoro se ejecuta con sistema ‘ambisonics’. El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, subraya que «en el Centro Párraga tienen cabida los proyectos de arte contemporáneo más innovadores, contando con acciones específicas en la que artistas jóvenes muestran nuevos caminos y campos de expresión».