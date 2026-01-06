Perla Fuertes revisita el siglo XVIII murciano a través del flamenco en la Galería Babel

La Galería Babel presenta una nueva exposición de Perla Fuertes que recorre el siglo XVIII en Murcia y en España utilizando el flamenco como recurso simbólico. A través de escenas de cante, baile y gesto, la artista conecta episodios históricos clave con las emociones colectivas que marcaron un siglo de conflictos, prosperidad y profundas transformaciones sociales.

Esta es la décima exposición de MURCIA2025, programa que celebra el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, que se inaugurará el viernes 9 de enero a las 20h y podrá visitarse hasta el 31.

La muestra

La muestra se inicia con la Guerra de Sucesión española (1701-1714), un conflicto que tuvo un fuerte impacto en la ciudad y la Región de Murcia, agravado por la riada del Segura de 1701. La precariedad y el desamparo de estos años se reflejan en la obra Palo flamenco, donde el cante jondo sirve como metáfora del sufrimiento popular.

Tras el fin de la guerra, Murcia vivió una etapa de crecimiento económico y urbanístico impulsada por su apoyo a Felipe V. El desarrollo de la industria de la seda, la mejora de infraestructuras y la construcción de edificios emblemáticos marcaron este periodo de prosperidad, representado en el cuadro Por alegrías, que alude al carácter festivo del flamenco y al optimismo social de la época.

La Gran Redada (1749)

La exposición aborda también la Gran Redada de 1749, ordenada por Fernando VI, que supuso el encarcelamiento masivo de la población gitana. Este episodio se traduce en obras como A palo seco y El mismo pulso, donde el flamenco aparece despojado de artificio para expresar aislamiento, dolor y pérdida de esperanza.

El recorrido concluye con las reformas de Carlos III y la recuperación de derechos de los gitanos, impulsada por el murciano conde de Floridablanca. Pinturas como Encuentro o Abrazos sin fronteras evocan ese retorno a la convivencia y la libertad.

La exposición se cierra con un diálogo visual con la obra del escultor Francisco Salzillo, cuya serenidad y expresividad influyen en las últimas piezas de la muestra. La propuesta de Perla Fuertes convierte el flamenco en una herramienta de lectura histórica y emocional del siglo XVIII murciano en sus pinturas Contoneo y Cuando el gesto habla.