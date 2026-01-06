Los Delinqüentes regresan a los escenarios tras 15 años con parada en Murcia

El regreso de Los Delinqüentes ya es una realidad. Quince años después de su última gran gira, la banda jerezana ha anunciado su vuelta a los escenarios con un tour muy especial que recorrerá nueve ciudades españolas este año y que servirá para conmemorar el 25.º aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, el disco con el que irrumpieron en la escena musical a comienzos de los años dos mil.

La capital del Segura será una de las paradas clave de esta gira conmemorativa. El concierto tendrá lugar el 12 de junio de 2026 en Espacio Norte, en una cita que se perfila como uno de los grandes eventos musicales del próximo año en la Región. Con una alta expectación entre un público que ha mantenido viva la conexión con el grupo a lo largo del tiempo, ahora podrá reencontrarse con el repertorio que hizo de esta banda una de las grandes dentro del panorama nacional.

El sentimiento garrapatero que nos traen las flores

La gira nace con una clara intención: interpretar su álbum debut de principio a fin. Publicado en 2001, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores supuso una bocanada de aire fresco y ‘primaveral’ en la música popular española gracias a su mezcla fuera de todo prejuicio de flamenco, rock, blues, funk y reggae, y a una manera de cantar lo más cotidiano desde la poesía callejera y el humor. Aquel debut sentó las bases de una identidad artística que todavía hoy conserva plena vigencia y que ha inspirado a multitud de bandas dentro de nuestro territorio.

Junto a su álbum debut sonarán canciones como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo, El aire de la calle o Poeta encadenado

Junto al disco completo, el repertorio incluirá algunas de las canciones más reconocibles del grupo. Temas como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo, El aire de la calle o Poeta encadenado volverán a escucharse —y a corearse— dentro de los grandes recintos; temas convertidos ya en himnos para varias generaciones de seguidores.

Emoción y homenajes

El regreso no estará carente de emoción. La banda confirmó que cada concierto rendirá homenaje a ‘Er Migue’, fundador y pieza esencial del proyecto, fallecido en 2004 por un fallo cardiorespiratorio poco después de cumplir 21 años. Su presencia se integrará en el espectáculo mediante proyecciones de su imagen y su voz, sincronizadas con la interpretación en directo, en un gesto que busca celebrar su legado y mantenerlo simbólicamente sobre el escenario.

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los noventa, Los Delinqüentes lograron construir un universo propio al margen de modas y etiquetas. Su filosofía ‘garrapatera’, entendida como una forma libre y creativa de acercarse a la música y a la vida, conectó de manera inmediata con un público amplio y diverso. Dos décadas y media después, ese espíritu sigue siendo uno de los principales motores de su regreso.

La gira contará con nueve fechas repartidas por distintas ciudades del país. Barcelona, Valencia y Madrid —con entradas ya agotadas— inaugurarán el recorrido, que continuará en mayo por Bilbao y Zaragoza. En junio llegarán los conciertos de Murcia y Sevilla, mientras que Cádiz y Fuengirola pondrán el cierre al tour en pleno verano.

Sonido 'Delinqüente'

Al frente del proyecto estarán Diego Pozo ‘Ratón’ y Marcos ‘El Canijo’, acompañados por la banda que siempre ha formado parte del sonido de Los Delinqüentes, con un respeto solemne a la esencia original del grupo y adaptada al formato de grandes espacios.

Nostalgias aparte, el regreso de Los Delinqüentes se presenta como una celebración colectiva de uno de los grupos que marcó un antes y un después en la música contemporánea. Una oportunidad única para comprobar de primera mano que aquellas canciones nacidas hace veinticinco años siguen dialogando con el presente y que ese sentimiento garrapatero, lejos de haber sido arrastrado con el soplo de aire fresco que les hizo llegar, continúa refrescando a miles de personas alrededor de una misma idea de música, alegría y libertad.