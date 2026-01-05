Ruth Lorenzo se incorpora al cartel del Fortaleza Sound

El festival Fortaleza Sound ha anunciado la incorporación de Ruth Lorenzo como una de las principales confirmaciones de su tercera edición, que se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026 en la ciudad monumental de Lorca.

La artista murciana llegará al festival con RUTH, su proyecto de rock, y presentará en directo Blacksheep, un espectáculo con una marcada identidad rock y una banda integrada por músicos con una amplia trayectoria en la escena nacional: Nando Robles, David Lozano y Ricardo Ruiz, todos ellos exmiembros de Second, junto al batería Sergio Bernal.

El álbum

Blacksheep es un álbum grabado en directo en los Real World Studios del Reino Unido, fundados por Peter Gabriel, y apuesta por un sonido crudo y sin artificios que pone en primer plano la voz de Ruth Lorenzo y la energía del rock en vivo. El proyecto refleja la influencia de su formación musical entre España y el ámbito anglosajón, en un proceso de búsqueda personal y artística.

Con esta propuesta, Ruth Lorenzo presenta su faceta más directa y personal, conectando con el espíritu del rock clásico desde una perspectiva contemporánea y abierta a nuevas generaciones de público.

El cartel

La artista se suma así a un cartel que ya cuenta con Chiquita Movida, Siloé, Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias, en un primer avance de un festival que apuesta por la diversidad estilística y por vincular la música en directo con el patrimonio histórico de Lorca.