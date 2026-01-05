Romeo Santos y Prince Royce llevarán su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca' a Murcia

Romeo Santos y Prince Royce darán conciertos en 10 ciudades españolas, entre ellas Murcia, en el marco de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, 'Mejor Tarde Que Nunca', y que comenzará en junio de este año.

En concreto, los artistas llevarán su bachata al Espacio Norte de Murcia el 23 de julio de este año.

Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8 a las 12:00 horas. La venta general para todas las ciudades se activará el mismo jueves 8 a las 17:00 horas en la plataforma baila.fm.

El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza el 3 de julio; Pamplona el 4; Barcelona el 11; Murcia el 23; Valencia el 24; Madrid el 25; A Coruña el 30; Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.

En los conciertos, los conocidos como El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y el Príncipe de la Bachata (Prince Royce) interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita Por Mí' y, según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que "han llevado la bachata a una dimensión global" con una puesta en escena diseñada en específico para esta gira.