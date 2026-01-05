Juan Martínez Lax, escultor: "Por si era mi última exposición, tenía que hacer una con la que estuviera contento"

Juan Martínez Lax (Murcia, 1946) fue uno de esos niños que, por cumplir años demasiado cerca del día de Reyes, el siete de enero, le juntaban tanto las dos fechas como sus regalos. "Siempre pedía materiales para poder hacer mis esculturas y mi pintura. Porque yo empecé con la escultura y con el barro prácticamente a los cinco o seis años", evoca desde el teléfono fijo de su casa-taller.

Este año, en cambio, será diferente. Martínez Lax cumple 80 años regalando la exposición 'Nacida de la tierra', con nuevas esculturas que ha moldeado especialmente para la ocasión y que inaugurará el mismo siete de enero, a las 19.30 horas, en la galería Progreso 80, de la pedanía Barrio del Progreso, hasta el próximo 18 de febrero. El lugar, regentado por Tomás Ruiz Planes, ha sido siempre la casa del escultor aunque, a estas alturas de su madurez, como el propio Martínez Lax confiesa, el espacio expositivo va camino de adquirir un nuevo sentido: el de mausoleo artístico de su obra y custodio de su legado: "Siempre pensé que, cuando cumpliera 80 años, por si era mi última exposición o mi última obra, tenía que hacer una con la que estuviera contento con ella. Antes del verano me planteé hacer las obras para la exposición. Así que he estado trabajando estos últimos siete u ocho meses prácticamente sin parar para llegar a tiempo a la fecha que me propuse".

Este es el motivo que impulsa Nacida de la tierra, conformada por una serie de 12 esculturas en total —nueve de tamaño natural y tres de más de dos metros y medio— que concentra la esencia y la mirada de toda una vida dedicada al arte, "salida de las entrañas de la tierra al nacer", dice Ruiz Planes, para volver a ella cuando todo termine. Según el galerista, la nueva instalación guarda relación con Nacimiento. Mina Santa Catalina que el artista llevó en 2024 a la Cárcel Vieja.

El escultor junto a una de sus figuras "monumentales", de dos metros y sesenta centímetros / Tomás Ruiz Planes

El artista continúa con su disciplina predilecta, la escultura, con un modelado de barro refractario que imprime una textura y unas huellas rugosas, irregulares y corpóreas en las que se recrea el artista y que recuerdan los elementos más primarios de la naturaleza: la tierra y el agua. También los que han estado ahí desde el principio de su obra, de manera que el material en el que el artista se siente más cómodo trasciende su carácter práctico para convertirse en un medio de expresión. "El barro fino necesita un volumen regular, que la figura sea regular por todas partes. En cambio, un refractario puede tener 30 centímetros de espesor y acabar en un centímetro, aguantando igual un espesor tan grande como otro más fino", justifica Martínez Lax.

Y la elección del barro como vía de expresión no es un capricho para él, sino una condición involuntaria que adquirió por el tiempo en que comenzó a esculpir en medio de una generación de artistas como José Planes, Antonio Campillo, Francisco Toledo, José Hernández Cano, Juan González Moreno, José Molera y José Toledo. "Creo que estoy haciendo lo que me ha tocado en esta época, aunque lo que sí veo es un cambio generacional, de formas de aprender incluso», vaticina. Conoce el nuevo panorama y las nuevas tendencias de la escultura aunque, lamenta que llegue "un poco tarde".

Escultura de carácter "monumental" y "totémica" de la nueva exposición de Martínez Lax en la galería Progreso 80 / Tomás Ruiz Planes

Del vientre materno

Las esculturas, de carácter monumental y totémico, nacen de la tierra en lo material (el barro) y del vientre de una madre (su modelador). La figura femenina da forma a todas las esculturas, ya sea solitaria o acompañada de niños. La mujer mediterránea ha sido referente constante en la obra de Martínez Lax ya que siente que es "más agradable para la escultura que la de un hombre. Siempre que hice la figura de un hombre —confiesa el artista— fui ajustándola a un oficio o un arte, por ejemplo, un torero o un trabajador". En cambio, la mujer no parece necesitar accesorios. En la muestra aparecen los cuerpos desnudos con los brazos al aire, recogidos en el cuerpo o rodeando a otras figuras. Pero siempre apuntando hacia arriba.

La figura de la mujer es más agradable para la escultura que la de un hombre Juan Martínez Lax — Escultor

La verticalidad es otro rasgo en la obra que adquiere un significado espiritual y especialmente significativo cuando se realiza como si fuese la última: "Las figuras se basan más en lo inalcanzable". Pero siempre con los pies en el suelo. En esta muestra ha optado por los colores más geológicos, los mismos con los que los materiales vinieron a mundo. "Son blancos, más tierra, más caulín o sílice", avanza, sin una pátina artificial que desnaturalice la obra.

Creo que estoy haciendo lo que me ha tocado en esta época, aunque lo que sí veo es un cambio generacional, de formas de aprender incluso Juan Martínez Lax — Escultor

Juan Martínez Lax comenzó moldeando esta muestra en el lado de la casa más fresco, y la concluyó en el más cálido. "Yo siempre he trabajado en el salón de mi casa, desde que tenía poca edad", recuerda. Ya entonces manifestaba una mirada y hacer artísticos a los que ha sido fiel y que ahora, en Nacidas de la tierra, continúa aspirando a eso "inalcanzable" que empuja hacia el arte con las herramientas que ya manejaba en su infancia. Quizá sea una oportunidad única y fugaz de asistir a la exposición de uno de los escultores vivos más completos de la Región aunque le sobrevivan sus monumentales obras.