Film Commission cierra 2025 en las mayores ferias del sector

La Región de Murcia Film Commission estuvo presente en las ocho principales ferias y encuentros profesionales del sector audiovisual durante el año 2025. Estas sirvieron para mantener decenas de encuentros bilaterales con localizadores y productoras tanto nacionales como internacionales. Con estos últimos, para conseguir atraer cada vez más rodajes.

De hecho, la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes abrió el pasado mes el plazo para solicitar las ayudas a la atracción de rodajes audiovisuales, una línea dotada con 600.000 euros cuyo objetivo es captar en la Región de Murcia dos grandes producciones audiovisuales con un presupuesto superior a los dos millones de euros cada una.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, resalta que «una de las medidas de Conexión Internacional ICA, nuestro plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas, es la participación de la Región de Murcia Film Commission en los principales foros nacionales e internacionales del sector audiovisual. Con estas acciones consolidamos y agrandamos nuestra red de contactos para atraer rodajes a la Región».

El ‘tour’ del cine regional

En concreto, en el mes de febrero la Film Commission participó por primera vez en European Film Market, en el marco del festival de cine de Berlín. Al mes siguiente, fue el turno de Mafiz, el área profesional del festival de Málaga. En la edición de 2025, la Región de Murcia fue la región invitada en el evento profesional y una amplia delegación del audiovisual regional participó en las distintas iniciativas del festival.

Ya en junio, la Región de Murcia Film Commission estuvo presente en el festival de cine de Huesca, donde participó en la ponencia titulada Otros focos: Experiencias y estrategias del sector audiovisual en Navarra y la Región de Murcia. También en junio, la Región estuvo presente en el evento Conecta Fiction & Entertainment, un mercado profesional e internacional enfocado en la creación, desarrollo, producción, financiación, emisión, marketing y comercialización de contenido televisivo que este año acogió Cuenca.

En julio se participó en el ‘spin-off’ en Murcia de Iberseries, el evento que se celebró en Madrid en septiembre y que también contó con la presencia de la Región de Murcia Film Commission. En octubre fue el turno de Shooting Location Marketplace, la feria que acoge Valladolid y que es específica de localizaciones.

La participación en encuentros profesionales de la Región de Murcia Film Commission durante el pasado año concluyó con la tercera presencia en Focus London, el mercado de referencia y punto de encuentro de profesionales del sector audiovisual internacional, donde los asistentes pueden reunirse con creadores de contenido y facilitadores de más de un centenar de países.

Este encuentro se ha convertido en punto de atracción de miles de profesionales de la producción de todas las industrias creativas de la pantalla y la actividad de reuniones de la Film Commission se centró en esta ocasión en localizadores y productoras anglosajonas.